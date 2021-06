Gregor Peter Schmitz wird neuer Chefredakteur unserer Zeitung

Dr. Gregor Peter Schmitz (42) wird neuer Chefredakteur der Augsburger Allgemeinen. Er tritt die Nachfolge von Walter Roller (66) an, der 2018 in den Ruhestand geht.

Schmitz (42) ist seit 2015 Leiter des Hauptstadtbüros sowie Chef des Ressorts Politik und Weltwirtschaft der Wirtschaftswoche. Er begann seine Karriere 2005 als Leiter des Brüsseler Büros der Bertelsmann Stiftung. Von 2007 bis 2013 arbeitete er für das Nachrichtenmagazin Spiegel und für Spiegel Online als Amerika-Korrespondent in Washington und von 2013 bis 2015 als Europa-Korrespondent mit Sitz in Brüssel.

Für seine journalistische Arbeit wurde er unter anderem mit dem Arthur F. Burns-Preis und dem Henri-Nannen-Preis ausgezeichnet. 2013 veröffentlichte Schmitz sein erstes Buch "Wetten auf Europa – Gespräche mit George Soros", das zum SPIEGEL-Bestseller wurde. Der promovierte Jurist und Politikwissenschaftler hat in München, Paris, Cambridge und Harvard studiert.

"Ich freue mich sehr, dass wir mit Gregor Peter Schmitz einen äußerst profilierten Journalisten und Manager auch von Digitalisierungsprojekten als Nachfolger für Walter Roller gewinnen konnten", sagte Alexandra Holland, Herausgeberin der Augsburger Allgemeine. "Die Augsburger Allgemeine ist eine starke Medienmarke in Bayern und unserer Region und mit einer täglichen Gesamtauflage von über 306.000 Exemplaren eine der führenden regionalen Tageszeitungen in Deutschland. Mit Gregor Peter Schmitz an der Spitze unserer Redaktion wird die Augsburger Allgemeine ihre Position insbesondere vor dem Hintergrund der digitalen Transformation der Medienbranche und unserem unverändert hohen Anspruch an journalistische Qualität weiter ausbauen."

Gregor Peter Schmitz mit Angela Merkel beim Augsburger Allgemeine live. Foto: Ulrich Wagner

Über die Mediengruppe Pressedruck/Augsburger Allgemeine Zeitung

Die Mediengruppe Pressedruck ist ein Familienunternehmen mit Sitz in Augsburg. Ihr Kernprodukt, die Augsburger Allgemeine, zählt zu den zehn führenden Tageszeitungen in Deutschland. Im Verbund mit der Allgäuer Zeitung ist sie die auflagenstärkste Abonnement-Zeitung in Bayern und erscheint mit insgesamt 25 Ausgaben. Mit einer verkauften Auflage von 306.542 Exemplaren (IVW II. Quartal 2017) erreicht sie täglich über 850.000 Leser (MA 2017).

Neben der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Zeitung und ihres Onlineangebots steht der Ausbau der medialen Produktpalette in den Bereichen Radio, Fernsehen, Internet, Call-Center, Briefzustellung, Corporate Publishing und Direktverteilung im strategischen Fokus der Mediengruppe Pressedruck.

