Großbrand in Kaufbeuren: Wohnhaus steht in Flammen

Wieder ein Großbrand in Kaufbeuren: Aus einem Wohn- und Geschäftshaus in der Kemptener Straße schlagen am frühen Freitagmorgen Flammen. Die Feuerwehr ist im

Erneut brennt es im Allgäu: In Kaufbeuren bekämpfen am frühen Freitagmorgen zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr einen Großbrand in einem Wohn- und Geschäftshaus. Ob es Verletzte gibt, ist noch nicht bekannt.

Wohn- und Geschäftshaus in Kaufbeuren brennt

Alarmiert wurde die Feuerwehr um kurz vor 4 Uhr zu einem Kaminbrand mit starker Rauchentwicklung in einem Gebäude in der Kemptener Straße. Am Einsatzort stellte sich heraus, dass die ersten und zweiten Obergeschosse brennen. Auch aus dem Dachstuhl schlagen Flammen.

Über Verletzte und Ursache des Brandes noch nichts bekannt

Über die Ursache des Feuers ist noch nichts bekannt. Mit dem einsetzenden Berufsverkehr dürfte es im Bereich der Kaufbeurer Innenstadt und der Kemptener Straße Behinderungen geben, da sich die Löscharbeiten bis weit in den Vormittag ziehen werden.

In Kaufbeuren und Umgebung haben in den vergangenen Wochen mehrere Großensätze die Feuerwehr in Atem gehalten:

