vor 33 Min.

Großbrand in Maschinenhalle verursacht hohen Schaden Bayern

Warum das Feuer in Mengkofen ausbrach, ist noch unklar. Der Schaden beträgt rund 400.000 Euro.

Ein Großbrand einer Maschinenhalle in Mengkofen (Landkreis Dingolfing-Landau) hat einen Schaden von rund vierhunderttausend Euro verursacht. Wie ein Polizeisprecher sagte, ist das Feuer in der Nacht zum Montag aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer bis 4.30 Uhr löschen. In dem Gebäude befanden sich den Angaben zufolge mehrere Autos und Erntemaschinen. Es wurde niemand verletzt. (dpa)

