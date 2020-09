vor 47 Min.

Große Suche nach verletzter Pilzsammlerin

Weil sie im Wald bei Nersingen gestürzt war, konnte eine 70-Jährige nicht mehr nachhause laufen. Erst mithilfe einer Wärmebildkamera konnten Rettungskräfte sie finden.

Beim Pilzesammeln ist eine Seniorin in Schwaben so schwer gestürzt, dass sie alleine nicht mehr nach Hause gehen konnte. Nachdem stundenlang von ihr nichts zu hören war, machte sich ein Großaufgebot an Rettungskräften auf die Suche nach der 70-Jährigen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Mehr als 160 Helfer von Feuerwehr, Rettungsdienst und Hundestaffel durchkämmten ein Waldgebiet in Nersingen nahe Neu-Ulm.

Schließlich entdeckte die Besatzung eines Polizeihubschraubers mit Hilfe einer Wärmebildkamera die Frau in einem Brombeergebüsch liegend mit einem gebrochenen Schlüsselbein. Sie kam in ein Krankenhaus. (dpa)

