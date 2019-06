16:31 Uhr

Großeinsatz nach Unfall mit Schulbus: 27 Verletzte

Ein heißer Nachmittag im oberbayerischen Neuötting. Kinder und Jugendliche sind auf dem Weg nach Hause. Plötzlich prallt ihr Schulbus mit einem Lastwagen zusammen.

Bei einem Unfall mit einem Schulbus und einem Lastwagen im oberbayerischen Neuötting (Landkreis Altötting) wurden 27 Menschen verletzt - davon eine Person schwer. Wie viele Kinder verletzt wurden, konnte die Polizei am Donnerstag noch nicht sagen. Zur Betreuung aller Betroffenen - vor allem der Kinder - waren am Nachmittag mehrere Kriseninterventionsteams an der Unfallstelle, wie ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur in München mitteilte.

Die Rettungs- und Bergungsarbeiten dauerten am Nachmittag an. Auch die Unfallursache war zunächst unklar. Zur Klärung des Unfallhergangs und der -ursache war nach Angaben des Sprechers ein Gutachter vor Ort. (dpa/lby)

Themen Folgen