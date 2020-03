vor 52 Min.

Großer Polizeieinsatz am Bahnhof: Bahnstrecke wieder freigegeben

In Kaufbeuren lief in der Umgebung des Bahnhofs ein Einsatz der Polizei. Schwer gesicherte Kräfte waren vor Ort. Der Bahnverkehr wurde nun wieder freigegeben.

In Kaufbeuren lief am frühen Sonntagnachmittag in der Umgebung des Bahnhofs ein Großeinsatz der Polizei. Nach Angaben der Einsatzzentrale beim Präsidium Schwaben Süd/West waren mehrere schwer gesicherte Einsatzkräfte vor Ort. Zum Hintergrund des Einsatzes hielten sich die Beamten bedeckt. Es gab möglicherweise Hinweise auf eine "Lage mit Schusswaffe". Dies gelte es aber noch zu überprüfen. Ein Täter sei gefasst worden. Weitere Informationen will die Polizei im Laufe des Nachmittags bekanntgeben.

Aufgrund des Polizeieinsatzes wurde nach Angaben der Bahnhof Kaufbeuren gesperrt und der Zugverkehr unterbrochen. Wie die DB Regio um kurz nach 13.30 Uhr meldet, sei die Sperrung wieder aufgehoben und der Bahnverkehr wieder freigegeben.

Auf der Zugstrecke Buchloe-Kaufbeuren müssen Bahnreisende aber in den nächsten Stunden noch mit Folgeverzögerungen rechnen, da die Züge für die Dauer der Sperrung in den Bahnhöfen zurückgehalten worden sind. (AZ)

Themen folgen