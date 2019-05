08:47 Uhr

Großfeuer richtet Millionenschaden an

Ein Großbrand hat eine Industrie- und Lagerhalle in Roding (Landkreis Cham) zerstört.

Wie die Polizei mitteilte, richteten die Flammen am Freitagabend einen Millionenschaden an. Der Rauch war so dicht, dass die Anwohner Türen und Fenster geschlossen halten sollten. Verletzte gab es nicht. Die Feuerwehr löschte den Brand. Ein Defekt an einer Maschine galt als Brandursache. (dpa/lby)

Themen Folgen