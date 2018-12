12:56 Uhr

Großmutter stirbt bei Frontalkollision Bayern

Eine 61 Jahre alte Frau ist bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos nahe Peißenberg (Landkreis Weilheim-Schongau) ums Leben gekommen.

Ihr 63 Jahre alter Mann, ihr 42-jähriger Sohn und ihr 16-jähriger Enkel wurden beim Unfall am Donnerstag schwer verletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Im anderen Wagen erlitt eine 35-jährige Mutter schwere, ihr vierjähriger Sohn leichte Verletzungen. Das von dem 63-Jährigen gesteuerte Auto war aus zunächst ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und dort in das andere Auto gekracht.

Die Kreisstraße zwischen Peißenberg und Oberhausen wurde für die Bergungsarbeiten über Stunden hinweg gesperrt. (dpa/lby)

