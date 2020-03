Grün-gelber Engel: Der ADAC wird zum grünen Verkehrsklub

Plus Erst hat der ADAC sein Nein zum Tempolimit aufgegeben. Jetzt richtet er die „Motorwelt“ neu aus und nimmt Radfahrer und Fußgänger in den Fokus. Geht das gut?

Früher wäre das undenkbar gewesen. Dass einer wie er, der ja quasi für die Autofahrer spricht, mit dem Fahrrad durch halb München zu seinem Arbeitsplatz radelt. Die Vorgänger des ADAC-Kommunikationschefs Martin Kunz hätten den Weg zur Zentrale im Westen Münchens selbstverständlich mit dem Auto zurückgelegt und dann die riesige Tiefgarage unter dem 22-stöckigen Gebäude angesteuert. Kunz aber gehört zu denen, die für den neuen ADAC stehen – einen Verein, der inzwischen mehr sein will als nur eine laute Lobby des motorisierten Individualverkehrsteilnehmers, kurz: des Automobilisten.

Mit seinem gelb beringten Recup-Becher reiht sich Kunz an diesem Morgen in die Schlange in der ADAC-Cafeteria ein. „Wir haben hier früher etwa 60.000 Pappbecher im Jahr verbraucht und weggeworfen“, erzählt er und reicht seinen Behälter zum Auffüllen. Inzwischen gebe es nur noch wiederverwendbare Kaffeebecher.

Die Geschichte mit dem nachhaltigen Kaffeegenuss ist nur ein kleines Teil im grünen Öko-Puzzle des Allgemeinen Deutschen Automobil-Clubs. Aus dem etwas angestaubten Verkehrsverein soll ein moderner Klub werden. Es ist, das sagen intime Kenner, eine ebenso heikle wie schwierig zu steuernde Mission bei 9500 Mitarbeitern und 21 Millionen Mitgliedern.

Nach dem Skandal um die Manipulationen stand der ADAC vor einem Scherbenhaufen

Die Erneuerung begann ja auch unfreiwillig – ausgelöst durch die massive Krise, in die der ADAC durch den Manipulationsskandal beim Autopreis „Gelber Engel“ 2014 geschliddert war. Der damalige Kommunikationschef Michael Ramstetter hatte die Stimmen bei der Wahl zum „Lieblingsauto der Deutschen“ frisiert. Fast täglich kamen neue Ungereimtheiten ans Licht – etwa, dass beim Autopreis die Stimmzahlen und die Reihenfolge in den Jahren zuvor gefälscht worden waren, dass Präsidiumsmitglieder sich in Rettungshubschraubern zu Veranstaltungen hatten fliegen lassen. Der ADAC stand vor einem Scherbenhaufen. Steuernachzahlungen von einer halben Milliarde Euro drohten. Die Staatsanwaltschaft in München ermittelte. Zehntausende Mitglieder kündigten bereits in den ersten Wochen. Das Image von Europas größtem Verkehrsklub war am Boden.

Der damals neu gewählte Präsident August Markl, ein gelernter Radiologe, ließ den ADAC sozusagen am offenen Herzen operieren. Wenn er Mitte 2021 aus Altersgründen abtreten wird, übergibt er seinem Nachfolger einen anderen Automobil-Club, einen, der neu geordnet und deutlich grüner dazu ist. Denn nicht nur der Skandal und die damit einhergehende Glaubwürdigkeitskrise trieben den 71-Jährigen um. Es war auch stets die Sorge, dass der ADAC mit seinen alten Positionen den Anschluss an eine sich wandelnde Gesellschaft verpassen könnte. „Es liegt auf der Hand, dass für den ADAC nicht alles beim Alten bleiben kann, wenn sich die Welt der Mobilität dramatisch verändert“, mahnte der Präsident bei der letzten außerordentlichen Hauptversammlung im November. Der Verein war gezwungen, sich völlig neu aufzustellen.

Ein Spiegelbild all dieser Prozesse ist das Magazin „Motorwelt“, das der ADAC komplett umgekrempelt hat. „Wir mussten etwas ändern, nicht nur wegen der Kosten, sondern auch, weil unsere Mitglieder erwarten, dass sie individuell, aktuell und mobil informiert werden“, erklärt Kommunikationschef Martin Kunz, zugleich Chefredakteur von Europas größter Zeitschrift. Im vierten Geschoss des Gebäudes liegt sein Büro, das uneitel eingerichtet ist: minimalistischer Schreibtisch, zwei Bildschirme, kleine Sitzgruppe. Kunz zeigt auf seinen Besprechungstisch, wo sich der Wandel des Magazins nachvollziehen lässt. Hochwertiger soll die Motorwelt aussehen, großzügiger und opulenter. Statt kleinteiliger Werbung von Treppenliftherstellern sollen teure Imageanzeigen das Blatt prägen.

Die zweite Ausgabe soll sich komplett dem Fahrrad widmen

Dass der ADAC längst nicht mehr nur die Autofahrer ansprechen will, erkennt man schon am ersten, neugestalteten Heft: Es geht um den Frühling, darum, wie sich Sizilien erleben lässt – „mit dem Auto, E-Vespa, auf dem Fahrrad und zu Fuß“ steht da. Fast revolutionär könnte die zweite Ausgabe werden, die sich nach Informationen unserer Zeitung auf dem Titel ganz dem Fahrrad widmen wird.

Spötter könnten schon den griffigsten aller ADAC-Slogans aus den Zeiten der ersten Ölkrise – „Freie Fahrt für freie Bürger“ – ins zeitgemäßere „Gute Fahrt für grüne Bürger“ modifizieren. Die Frage ist: Gibt sich der ADAC nur einen grünen Anstrich oder meint man es tatsächlich ernst mit der Ökologie?

Kunz muss ein bisschen ausholen. Weil es ja nicht nur um eine inhaltliche Neuausrichtung des Magazins gehe, sondern auch darum, was das ganz praktisch für die ADAC-Mitglieder bedeutet. Bisher bekamen diese die Motorwelt per Post nach Hause geschickt. Das neue Heft, das seit vergangenem Donnerstag auf dem Markt ist, liegt bei Edeka und Netto sowie in den 178 ADAC-Geschäftsstellen aus. Die Leser müssen es also künftig selbst abholen – gegen Vorlage ihres Mitgliedsausweises. Statt bisher 13 Millionen Exemplaren sind es jetzt nur noch fünf Millionen, statt zehn Ausgaben im Jahr nur noch vier. Das wiederum, sagt Kunz, sei auch aus ökologischer Sicht ein Vorteil. Denn bisher wanderte fast jedes dritte Heft, wie die Marktforschung herausgefunden hat, direkt in den Papierkorb. Das sind zig Millionen Seiten Papier.

Jedes dritte Heft wanderte bisher in den Papierkorb

Das Geld, das sich der ADAC für die teure Postzustellung spart, soll nun in neue, digitale Angebote fließen. In die Homepage und zwei Apps – eine Mobilitätsapp, die Hilfestellungen von Staumeldungen bis Spritpreisen gibt, und eine Reiseapp. „Unser Anspruch als Verein mit rund 21 Millionen Mitgliedern ist es, das größte und wichtigste Mobilitätsportal in Deutschland zu schaffen“, sagt Kunz. Und Mobilität, das heißt beim neuen ADAC eben längst nicht mehr nur Autofahren, sondern das mobile Leben an sich.

Mitzuverantworten hat den aktuellen Kurs auch Lars Soutschka. Der neue Vorstand für Vertrieb, Kommunikation und Motorsport gehört zu den Erneuerern, obwohl er seine Karriere beim ADAC auch schon 2010 begann. Sein Büro liegt im 21. Stock, darüber kommen – rein räumlich gesehen – nur noch das ADAC-Präsidium und vielleicht der liebe Gott.

Der 41-Jährige weiß, wie schwierig es ist, den Verein neu auszurichten. Wer das verstehen will, muss bei den Diskussionen um das Tempolimit anfangen, die älter sind, als mancher denken mag. Ende 1973 hatte die Organisation erdölexportierender Staaten einen Boykott gegen den Westen verhängt. Die Benzinpreise stiegen, die Regierung verhängte ein Sonntagsfahrverbot und ein Tempolimit – maximal 100 Stundenkilometer auf Autobahnen. Verkehrsminister Lauritz Lauritzen wollte das beibehalten. Sein Argument: „Es geht um Menschenleben.“

Die Aufkleber „Freie Bürger fordern freie Fahrt“ sind bis heute legendär

Doch der Minister stand am Ende auf verlorenem Posten. Der ADAC attackierte ihn als „Trittbrettfahrer der Energiekrise“ und spielte seine ganze Macht aus. Mehr als eine Million Aufkleber mit der Aufschrift „Freie Bürger fordern freie Fahrt“ ließ man drucken. Zehn Pfennig das Stück. Auch wenn der Automobilklub die Aktion schnell selbst stoppte, die Botschaft wirkt bis heute: Wer den Deutschen eine Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen vorschreiben will, beraubt sie ihrer Freiheitsrechte.

Doch wie es scheint, erfordern neue Zeiten auch neue Haltungen. Denn während der ADAC in den vergangenen Jahren ein Tempolimit stets für undenkbar hielt, hat man im Januar umgeschwenkt – und will sich nun aus dem Streit heraushalten. Das ist in etwa so, als hätte die katholische Kirche keine Meinung zum Zölibat.

„Unsere Mitglieder sehen ein Tempolimit heute differenzierter“, versucht Soutschka zu erklären. 2019 sprachen sich bei einer Umfrage 50 Prozent der ADAC-Mitglieder gegen eine Begrenzung aus, 45 Prozent waren dafür. Da kommt man auf der Suche nach einer klaren Haltung ganz schön ins Schwitzen, wenn man niemand verärgern will. Soutschka sagt: „Unsere Aufgabe ist es, die Diskussion zu versachlichen, die Vor- und Nachteile aufzuzeigen und die wissenschaftliche Diskussion zu begleiten.“

Gerade auf dem Land sind viele auf das Auto angewiesen, heißt es beim ADAC

Ganz neu erfinden will der ADAC sich allerdings nicht. Gerade in ländlichen Gebieten seien viele auf das Auto angewiesen, betont der Geschäftsführer. Seit dem Dieselskandal ist man kritischer gegenüber der Selbstzündertechnologie geworden. Doch die ADAC-Experten halten Elektroautos auch nicht für den einzig glückselig machenden Weg, was sich auch in den Fahrzeugtests widerspiegelt. „Am Ende muss Mobilität ja auch bezahlbar bleiben“, sagt Soutschka und fügt dann noch, sehr diplomatisch, an: „Jede Mobilität hat ihre Berechtigung.“

Gespannt warten sie in der Münchner Zentrale nun auf die Resonanz der neuen Motorwelt. Wäre sie positiv, würde das auch die Kritiker in den eigenen Reihen leiser werden lassen. Denn es herrscht Unruhe im Automobilclub. Das liegt unter anderem an einem „Effizienzprogramm“, durch das bis Ende 2020 über 200 Arbeitsplätze in der Zentrale abgebaut werden sollen. Ursprünglich war sogar von mehr als 400 die Rede. Auch durch den Umbau der Motorwelt fielen Stellen weg. Der ADAC will das Magazin nur mehr mit einer Handvoll Leuten „steuern“, den Rest – von der Redaktion bis zur Vermarktung, vom Druck bis zum Vertrieb – übernimmt der Burda-Verlag. Rund 80 Millionen Euro will der ADAC insgesamt einsparen.

„Es ist uns weitgehend gelungen, den Stellenabbau sozialverträglich zu bewältigen“, betont Soutschka. Manche frei gewordene Stelle wird nicht mehr besetzt, für Abwanderungswillige soll es Abfindungen gegeben haben. Trotzdem, räumt Soutschka freimütig ein, gehe so ein Prozess an vielen Mitarbeitern nicht spurlos vorbei. Eine Alternative sieht er nicht. „Wir müssen uns für die Zukunft aufstellen.“

Schlüsseldienst zu Festpreisen - auch das ist der ADAC

Der ADAC, das sind längst nicht nur die „Gelben Engel“ genannten Pannenhelfer oder die Luftrettung, die in diesen Tagen ihr 50-jähriges Jubiläum feiert. Es geht um neue, gewinnträchtige Geschäftsmodelle. Zwei Beispiele nennt Soutschka: Ab April wird es eine Premiummitgliedschaft ab 139 Euro mit weltweitem Rundumschutz inklusive Auslandskrankenversicherung geben, gedacht für die, die viel unterwegs sind und ein Höchstmaß an Sicherheit suchen. Zum anderen testet der ADAC in München, Hamburg und Berlin den Schlüsselnotdienst zu Festpreisen. Zuletzt hat der ADAC in einem Pilotprojekt auch E-Bikes und Elektroroller verkauft.

Ist das also der neue, der immer grünere ADAC? Oder einfach die Vision von Präsident August Markl, der den Verein gern „als Helfer in allen Lebenslagen“ sieht? Es scheint jedenfalls, als wäre der Automobilklub trotz aller Probleme nicht unterzukriegen. Was die Glaubwürdigkeit angeht, liegt er jedenfalls wieder auf dem Niveau vor dem Manipulationsskandal.

