30.03.2019

Grüne beliebt wie nie zuvor

Bayern-Umfrage sieht Partei im Aufwind

Von Sandra Liermann

Für die Grünen läuft es richtig gut: Sie freuen sich über immer mehr Mitglieder, Partei-Vorsitzender Robert Habeck erklimmt im ZDF-„Politbarometer“ Platz eins der wichtigsten Politiker und auch in Wahl-Umfragen spiegelt sich der Höhenflug wider. Laut einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für unsere Redaktion würden 20,3 Prozent der Wähler ihre Stimme den Grünen geben, wenn am Sonntag Landtagswahl in Bayern wäre. Damit erreicht die Partei, die in der Landtagswahl 2018 als zweitstärkste Kraft 17,6 Prozent aller Stimmen erhielte, ein neues Allzeithoch.

Über Zuwächse in der Wählergunst darf sich zwei Monate vor der Europawahl auch die CSU freuen. Verglichen mit der Landtagswahl verbessert sich die Partei leicht um 0,9 Prozentpunkte auf 38,1 Prozent. Auch die FDP, die mit 5,1 Prozent nur knapp den Einzug in den Landtag schaffte, verbessert ihr Ergebnis leicht. Die Partei kommt in der aktuellen Umfrage auf 5,4 Prozent.

Die herbsten Verluste verzeichnet die AfD, die seit der Landtagswahl 1,9 Prozentpunkte einbüßte. Wäre am Sonntag Landtagswahl, bekäme die Partei 8,3 Prozent der Stimmen. Die Freien Wähler verlieren ebenfalls: Die Koalitionspartei kommt auf 10,1 Prozent (minus 1,5). Derweil hält auch der Abwärtstrend der SPD an: Die Sozialdemokraten verloren seit der Wahl 2018 weitere 0,2 Prozentpunkte und kommen auf 9,5 Prozent. Die Linke hält mit 3,2 Prozent ihr Ergebnis.

