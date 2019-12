03:00 Uhr

Gunter Demnig will noch viele Stolpersteine verlegen

Exklusiv Der Berliner Künstler sagt: "Und wenn die Knie mal nicht mehr mitmachen, dann komme ich eben mit meinem Rollator". Er hat bereits 75.000 Stolpersteine verlegt.

Der Berliner Künstler Gunter Demnig ist stolz auf sein Lebenswerk. 75.000 Stolpersteine, die an die Opfer des Nationalsozialismus erinnern, hat er inzwischen verlegt. "Auch wenn jeder Stolperstein ein Stein zu viel ist, freue ich mich über jeden Namen, den ich zurückbringen durfte", sagt der 72-Jährige unserer Redaktion. "Ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name vergessen ist."

Die meisten Opfer hätten weder Grab noch Grabstein. "Mit dem Stolperstein haben die Angehörigen wenigstens einen Ort, an dem sie trauern können", sagt Demnig. 270 Tage im Jahr ist er unterwegs, um gegen das Vergessen zu kämpfen. "Manchmal besuche ich drei Orte an einem Tag", sagt er. "Es kam auch schon vor, dass ich in der Früh im Hotel aufgewacht bin und nicht wusste, in welcher Stadt ich war." Noch heute fertigt er jeden Stolperstein selbst an. "Mir ist das sehr wichtig, dass die Platten nicht in einer Fabrik hergestellt werden", sagt Demnig im Interview. "Auschwitz war eine Fabrik. Wir machen das alles selbst. Jeder Buchstabe wird in die Messingplatte eingehauen. Das braucht viel Konzentration und Kraft." Und die will er auch weiterhin aufbringen. So lange wie möglich möchte Demnig die Steine noch verlegen. "Und wenn die Knie mal nicht mehr mitmachen, dann komme ich eben mit meinem Rollator und meinem eingebauten Hammer und verlege die Steine so", sagt der Berliner. (AZ)

