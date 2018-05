Häme im Netz über Söders speziellen "Trikot-Tausch"

Der eingefleischte Club-Fan Makus Söder zog kürzlich sogar ein Bayern-Trikot an. Allerdings verkehrt rum. Das Netz lacht über ihn.

Auf seinem langen Marsch, ganz Bayern zu erobern, schreckt Markus Söder wirklich vor gar nichts zurück. Jetzt hat der Franke sich sogar an den FC Bayern herangewanzt. Bei einem Empfang in der Staatskanzlei würdigte Söder den Rekordmeister als „besten Botschafter“ Bayerns in der Welt. „Ihr setzt Maßstäbe, national und international“, schleimte Söder, wo doch jeder weiß, dass er leidenschaftlicher Fan des 1. FC Nürnberg ist. Der Club setzt freilich andere Maßstäbe, zum Beispiel als häufigster Ab- und Aufsteiger.

Söder mit Bayern-Trikot. Bild: dpa

Solche PR-Termine haben aber bekanntlich ihre Tücken. Im Gegenzug für die Ehrung und einen Porzellanlöwen schenkten die Bayern dem Ministerpräsidenten ein Trikot. Söder ließ es sich natürlich nicht nehmen, das rote Shirt mit der Nummer 12 gleich anzuziehen. Leider verkehrt herum. Im Internet spotten sie jetzt schon, ob ein Mann, der nicht weiß, wie man ein Trikot richtig herum anzieht, Bayern regieren darf. Die Frage darf man stellen.

Andererseits: Ein PR-Profi wie Söder überlässt nichts dem Zufall. Schon als Finanzminister hat er zur Eigenwerbung eine wahre Bilderflut erzeugt. Vielleicht ist die Wahrheit also noch schlimmer: Söder ist nicht zu doof, ein Fußballtrikot anzuziehen. Er hat es absichtlich falsch gemacht. Voll auf die 12. Damit jeder seinen Namen lesen kann.

