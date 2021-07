Bayerischer Kirchenmusiker in Kanada unter Missbrauchsverdacht

Ein Kirchenmusiker soll eine Studentin missbraucht haben. In Kanada sucht die Polizei nach ihm, im Bistum Augsburg geht er normal seiner Arbeit nach.

In Augsburg und im Kreis Pfaffenhofen an der Ilm spielte er in den vergangenen Jahren Orgel in Gottesdiensten, leitete Chöre, brachte Schulkindern das Singen bei – als Organist ist er bei einer katholischen Pfarrkirchenstiftung angestellt. Für seine Fähigkeiten wird er geschätzt, „sehr nett“ und beliebt sei er, heißt es. In Kanada dagegen sucht ihn die Polizei per Haftbefehl wegen des Verdachts auf sexuelle Übergriffe. Sobald er das Land betritt, wird er verhaftet.

Seit Januar 2019 steht der heute 57-jährige Kirchenmusiker auf der Fahndungsliste der Polizei in Ottawa. Auf Anfrage erklärte sie am Freitag, ihre Ermittlungen dauerten an. Unklar ist, ob es in dem Fall Kontakt zwischen deutschen und kanadischen Behörden gegeben hat.

Hochschule trennt sich nach Vorwürfen von Kirchenmusiker

Vor wenigen Tagen wandte sich eine katholische Kunst-Hochschule in Ontario, an der der Deutsche zehn Jahre lang bis 2017 als Musikprofessor tätig gewesen war, an die Öffentlichkeit. „Wir sind zutiefst betrübt über den Fall und das Leiden, das das Opfer ertragen musste“, erklärte das „Our Lady Seat of Wisdom College“. Als man von den Vorwürfen erfahren habe, habe man schnell gehandelt und sich von dem Musiker getrennt. Während des Arbeitsverhältnisses seien dem College keine Beschwerden gegen ihn wegen Missbrauchs oder Belästigung bekannt geworden.

Dem Mann, der seit den 90er Jahren in Kanada Chöre leitete, wird vorgeworfen, zwischen 2016 und 2017 eine volljährige Studentin des College sexuell missbraucht zu haben. Die Polizei in Ottawa ermittelt seit 2018 gegen ihn und schreibt in ihrem Fahndungsaufruf, dass die Ermittler besorgt seien, es könnte noch mehr Opfer geben. Im April 2018 nahm der Mann eine Stelle im Bistum Augsburg an.

Diözese Augsburg: Kirche hält Musiker von Kindern fern

Nach Informationen unserer Redaktion wusste man in der Diözese Augsburg zunächst nichts von dem Fahndungsaufruf in Kanada. Als sie vor geraumer Zeit davon erfuhren, versuchten Verantwortungsträger, ihn im kirchlichen Bereich nicht mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeiten zu lassen.

Auf die Vorwürfe angesprochen, so hört man, habe er sie bestritten: Man wolle ihm etwas anhängen. Bekannt waren sie nach Recherchen unserer Redaktion in der Pfarreiengemeinschaft im Kreis Pfaffenhofen an der Ilm gerüchteweise. Sie könnten nun Thema der nächsten Sitzung des Pfarrgemeinderats werden.