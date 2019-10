18:06 Uhr

Haftbefehl wegen Mordes nach Leichenfund auf Speditionsgelände

Ein 43-Jähriger steht im Verdacht, im Streit einen Lastwagenfahrer erstochen zu haben.

Nach dem Fund eines getöteten Lastwagenfahrers in Burglengenfeld (Landkreis Schwandorf) sitzt ein 43-Jähriger in Untersuchungshaft. Gegen ihn wurde Haftbefehl wegen Mordes erlassen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Er soll sein Opfer nach einem Streit mit einem Messer erstochen haben. Das Motiv war weiter unklar.

Die Leiche des 41 Jahre alten Lastwagenfahrers war am Donnerstag auf dem Gelände einer Spedition entdeckt worden. Er wurde nach Angaben der Polizei durch mehrere Schnitt- und Stichverletzungen im Oberkörper getötet.

Der Tatverdächtige war in der Nacht vor dem Leichenfund betrunken mit seinem Lastwagen von der Straße abgekommen. Sein Fahrzeug kippte dabei um und er verletzte sich. Inzwischen wurde er aus dem Krankenhaus entlassen. An seinem Sattelzug fanden die Ermittler Spuren, die mit dem Tod des 41-Jährigen zusammenhängen könnten. (dpa/lby)

