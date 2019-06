12:09 Uhr

Hagel, Starkregen, orkanartige Böen: Unwetter in der Region erwartet

Am Montag wird es stürmisch in der Region: Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Unwettern mit Hagel, Starkregen und orkanartigen Böen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet am Montag mit schweren Gewittern in weiten Teilen Bayerns. Wie die Meteorologen mitteilen, entwickeln sich ab dem Nachmittag kräftige Gewitter. Es soll Hagel mit Korngrößen bis zu fünf Zentimetern fallen. Außerdem warnt der DWD vor Starkregen sowie schweren Sturmböen und orkanartigen Böen mit bis zu 110 Stundenkilometern. Das Unwetter soll bis in die Nacht auf Dienstag hinein andauern.

Nach Angaben des Wetterdiensts sind alle Regionen in Bayerisch-Schwaben betroffen – sowie angrenzende Landkreise in Oberbayern und Mittelfranken.

Wind, Sturm und Orkan - was ist der Unterschied? 1 / 5 Zurück Vorwärts Windstärken werden nach der von dem britischen Admiral Francis Beaufort (1774-1857) entwickelten Skala berechnet. Sie reicht von 0 Beaufort (Windstille) bis zur Stärke 12 (Orkan).

Böen sind kräftige Windstöße, die den Zehn-Minuten-Mittelwert der gemessenen Windgeschwindigkeit für bis zu 20 Sekunden übersteigen.

Stürmischer Wind (Stärke 8) erreicht eine mittlere Geschwindigkeit von 62 bis 74 Kilometern pro Stunde - gemessen in zehn Metern Höhe über freiem Gelände.

Bei Sturm fegt der Wind mit einer mittleren Geschwindigkeit von 75 bis 88 Stundenkilometer über freies Gelände (Stärke 9). Bei Wind mit Tempo 89 bis 102 (Stärke 10) spricht man von einem schweren, bei 103 bis 117 (Stärke 11) von einem orkanartigen Sturm.

Orkane sind besonders heftige Stürme mit 118 Kilometern pro Stunde und mehr (Stärke 12). Sie richten oft schwere Verwüstungen an.

Das richtige Verhalten bei Gewitter

Bei Blitz und Donner sollten Anwohner nach Möglichkeit zu Hause bleiben, wie der DWD rät. Auch sei es ratsam, Antennenstecker zu ziehen und empfindliche Geräte vom Stromnetz zu trennen. Sonst können Überspannungsschäden durch direkte Blitzeinschläge auftreten.

Wer sich im Freien aufhält und keinen gemauerten Unterschlupf findet, sollte sich in eine Mulde oder Senke begeben. Der Blitz schlägt nämlich immer in das höchste Ziel einer Umgebung ein. Wichtig ist auch, dass es in der Senke nicht feucht ist - steht hier Wasser oder der Boden ist sehr nass, kann sich Spannung im Boden sehr gut übertragen. Und: Feuchtigkeit zieht den Blitz in gewisser Weise auch an.

In so einer Senke sollte man möglichst in die Hocke gehen, die Füße eng zusammenstellen und die Hände um die Knie legen. So bietet man dem Blitz nur eine geringe Angriffsfläche, so ein Sprecher des Wetterdienst.

Mehr Informationen zum richtigen Verhalten bei Gewittern finden Sie hier.

