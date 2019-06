19:27 Uhr

Hagel groß wie Tischtennisbälle - Wetter-Chaos auf der A96

Hagelkörner in der Größe von Tischtennis-Bällen fielen am Pfingsmontag in Finning im Landkreis Landsberg vom Himmel.

Schwere Gewitter treffen am Montag Schwaben und vor allem Oberbayern. Die A96 wurde gesperrt, vielerorts stehen die Züge. Die Polizei berichtet von schweren Schäden.

Schwere Gewitter mit Hagel und Starkregen sind am Montagnachmittag über Schwaben und Oberbayern hinweggezogen und haben teils schwere Schäden und Chaos auf den Straßen angerichtet. Betroffen waren vor allem die Landkreise Landsberg und Fürstenfeldbruck sowie der Raum München.

Augenzeugen berichteten von Hagel in der Größe von Tischtennisbällen auf der A96 nahe Germering. Bei einigen Fahrzeugen wurden Front- und Heckscheiben eingeschlagen, bei anderen Autos Seitenspiegel und Schiebedächer in Mitleidenschaft gezogen. "Eisbrocken schlugen wie Gewehrsalven auf uns ein", sagte eine Autofahrerin aus München. Auf der Autobahn kam der Verkehr zum Stillstand. Wie die Verkehrspolizei mitteilt, wurden die Tunnel in Eching und Etterschlag geschlossen. Der Grund: Wasser drückte aus den Gullys nach oben und viele Autofahrer hielten während des Unwetters in den Tunneln an.

Gewitter in Bayern: Unwetterschäden auf vielen Bahnstrecken

Auch zahlreiche S-Bahn-Linien im Münchner Umland sowie die Bahnstrecke zwischen Augsburg und Ulm mussten wegen umgestürzter Bäumen und herabgefallender Äste vorübergehend gesperrt werden. Züge wurden zeitweise in Bahnhöfen zurückgehalten.

Der Garten in Reichling ist verwüstet. Bild: Gisela Klöck

So groß waren die Hagelkörner in Riederau. Die Bilder schickte uns Sabine Nagel zu. Über den östlichen Landkreis ging vor Kurzem ein Unwetter nieder. Bild: Sabine Nagel

Nach dem Hagelsturm: So sieht es am Ortseingang Dießen auf den Straßen aus. Wir hoffen, dass sich die Schäden bei euch an den und in Grenzen halten. Gepostet von Landsberger Tagblatt am Montag, 10. Juni 2019

Innerhalb kürzester Zeit füllten sich die Sozialen Netzwerke mit Bildern von verwüsteten Gärten und eisbedeckten Terrassen. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord sprach am frühen Abend von mehr 300 Notrufen wegen des Unwetters. Zwei Menschen seien nach ersten Erkenntnissen leicht durch Hagelschlag verletzt worden. Zahlreiche Autoscheiben und Dachfenster seien zu Bruch gegangen. Häuser stünden wegen der Schäden unter Wasser. Zudem seien zahlreiche Bäume entwurzelt worden. Der Sprecher sprach von Hagel in Golfballgröße - vereinzelt hätten Anrufer von Tennisballgröße gesprochen. Radargeräte des Deutschen Wetterdienstes erfassten laut einer Mitteilung Hagel mit einer Größe von fünf Zentimeter Durchmesser.

Ein Sprecher der Integrierten Leitstelle des Landkreises München teilte mindestens 50 Einsätze wegen des Unwetters am frühen Abend mit. Ein Schwerpunkt sei die Gemeinde Oberschleißheim bei München. Einsatzkräfte müssten unter anderem umgestürzte Bäume von Straßen räumen und Keller auspumpen.

Auch die Wasserwachten rund Ammersee waren im Großeinsatz. Siegfried Dumbsky von der Kreiswasserwacht berichtet von zehn Notfälle, Segler hätten es nicht mehr rechtzeitig ans Ufer geschafft. „Fünf Personen wurden an den Rettungsdienst übergeben, sie waren unterkühlt.“ Zwei Fahrzeuge der Wasserwacht seien beschädigt worden durch den Hagelschlag. Bei einem seien die Scheiben zertrümmert, es sei nicht mehr einsatzbereit.

Gewitter ziehen über das Allgäu nach München

Die Gewitter waren am Nachmittag von Südwesten über das Allgäu in Richtung Oberbayern gezogen. Die Polizei berichtete auch hier von umgestürzten Bäumen, herabgebrochenen Ästen und vollgelaufenen Kellern.

Hagelkörner in einem Garten in Kaufbeuren. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa

Auf einer Radstrecke bei Bidingen (Landkreis Ostallgäu) wurde ein Mann von einem umstürzenden Baum am Kopf verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann mit einem Freund sowie einem Kind mit dem Fahrrad unterwegs, als die Gruppe vom Unwetter überrascht wurde.

Bei Biessenhofen im Ostallgäu knickte der Sturm einen Baum um. Bild: Karl-Josef Hildenbrand

Das nördliche Schwaben blieben von größeren Unwetterschäden offenbar verschont. Zwar zogen auch über die Region Augsburg heftige Gewitter, ein Sprecher der Einsatzzentrale beim Präsidium Schwaben Nord in Augsburg sprach aber von einem "ruhigen Nachmittag." (tf, drs)

