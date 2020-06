vor 48 Min.

Hagel und Starkregen: Wetterdienst rechnet mit Unwettern

Nach einem sommerlichen Start ins Wochenende schlägt das Wetter ab Samstagabend um. Von Süden her drohen heftige Regenfälle, Gewitter und sogar Hagel.

Das sommerliche Wetter ist nur von kurzer Dauer. Nach einem freundlichen Start ins Wochenende schlägt das Wetter in Bayern am Samstagabend in Sturm und Regen über. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Unwettern, heftigen Regenfällen und sogar Hagel.

Dabei verläuft der Samstag in Augsburg und der Region überwiegend freundlich. Laut DWD erreichen die Temperaturen am Spätnachmittag bis zu 25 Grad. Sonne und Wolken wechseln sich noch ab. Vor allem in Schwaben warnen die Meteorologen gegen Abend dann aber vor Starkregen, Gewitter und Hagel.

Wetterumschwung am Wochenende: Meteorologen warnen vor Unwettern

Denn von Süden her ziehen teils kräftige Unwetter auf, die zuerst Kempten und später Augsburg und die Region erreichen. Im Lauf der Nacht gehen die Gewitter in Starkregen über, wobei laut DWD dabei zwischen 30 und 40 Liter pro Quadratmeter fallen können. Vereinzelt sei auch mit höheren Mengen zu rechnen.

Darüber hinaus warnen die Meteorologen vor Stumböen mit Geschwindigkeiten um die 85 Kilometer pro Stunde und Hagelkörnern mit einer Größe von bis zu zwei Zentimetern. Die Gewitter gehen während der Nacht mehr und mehr in Starkregen über. Dabei sind laut DWD Regensummen von mehr als 50 Liter pro Quadratmeter über mehrere Stunden möglich. Außerdem kühlt es spürbar ab: Die Temperaturen sinken am Sonntag auf 18 Grad in Augsburg und 15 Grad in Kempten.

Neue Woche startet mit viel Regen

Besserung ist so schnell nicht in Sicht: Die neue Woche startet mit viel Regen. Sowohl für Augsburg als auch für Kempten kündigen die Meteorologen noch bis Dienstag Regen an. Erst am Dienstagnachmittag ist in Augsburg wieder mit Sonnenschein zu rechnen. Die Temperaturen pendeln sich im Tagesverlauf jeweils zwischen 17 und 19 Grad ein und überschreiten die 20 Grad-Marke nicht. (AZ mit dpa)

