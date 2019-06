vor 38 Min.

Hagel zerstört Neuwagen: BMW-Kunden müssen lange warten

Der Hagelsturm am Pfingstmontag beschädigte Neuwagen des BMW-Zentrums in Garching. Die Kunden müssen sich nun in Geduld üben.

Von Julian Würzer

Wer sich dieser Tage einen Neuwagen von BMW abholen will, wird womöglich mit seinem alten Auto heimfahren müssen. Grund dafür ist der Hagelsturm am Pfingstmontag. Er beschädigte Neufahrzeuge, die im Fahrzeugaufbereitungszentrum in Garching abgestellt waren. Das bestätigt die Pressesprecherin Micaela Sandstede auf Nachfrage unserer Redaktion. Nicht Instand gesetzte Fahrzeuge würden keinesfalls an Kunden ausgeliefert, deshalb könne es zu längeren Wartezeiten kommen. Wieviele Kunden betroffen sind, kann die Pressesprecherin noch nicht sagen. "Wir tun alles, um das schnellstmöglich zu klären." Betroffene Kunden werden persönlich benachrichtigt.

BMW-Kunden müssen länger auf Neuwagen warten

Am Montag waren schwere Gewitter mit Hagel und Starkregen über Schwaben und Oberbayern hinweggezogen und hatten teils schwere Schäden und Chaos auf den Straßen angerichtet. Betroffen waren vor allem das Allgäu, die Landkreise Landsberg und Fürstenfeldbruck sowie der Raum München.

