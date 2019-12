14:17 Uhr

Haidhausen: Aufzug in Wohnhaus rast in die Tiefe - zwei Verletzte

Es ist der Alptraum vieler Liftbenutzer: In München ist am Donnerstag ein Aufzug in die Tiefe gefallen. Bei der Notbremsung verletzten sich die beiden Insassen teils schwer.

In einem Münchner Wohnhaus ist am Donnerstag ein Aufzug abgestürzt. Die Notbremse des Lifts löste aus - dennoch verletzten sich die zwei Insassen teils schwer.

Bei einem Aufzugunfall ist ein Mann schwer und eine Frau leicht verletzt worden. Nach einem lauten Knall sei der Fahrstuhl ungebremst sechs Meter in die Tiefe gefallen, teilte die Feuerwehr am Freitag mit. Knapp über dem Kellerboden des Wohnhauses habe eine automatische Notbremse so abrupt blockiert, dass die beiden 25-jährigen Insassen verletzt worden seien.

Bereits zu Beginn der Fahrt am Donnerstagnachmittag hätten sie merkwürdige Geräusche im Aufzug bemerkt, hieß es weiter. Bauarbeiter in dem Wohnhaus in München hörten den Knall und alarmierten die Feuerwehr. Die beiden Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache war zunächst unklar. (dpa/lby)

