Hallitzky kandidiert 2021 nicht mehr als Chef der bayerischen Grünen

Seit 2014 ist Hallitzky Landesvorsitzender der Grünen in Bayern - aktuell in der Doppelspitze mit Eva Lettenbauer. 2021 will der 61-Jährige nicht mehr antreten.

Grünen Landeschef Eike Hallitzky will im kommenden Jahr nicht mehr für eine weitere Amtszeit kandidieren. Für den 61-Jährigen sei 2021 auf eigenen Wunsch hin Schluss, bestätigte Grünen-Landtagsfraktionschef Ludwig Hartmann der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag entsprechende Medienberichte.

Hallitzky ist seit 2014 Landesvorsitzender der Grünen

Hallitzky selbst war zunächst nicht zu erreichen. Der in Köln geborene Hallitzky ist seit 2014 Landesvorsitzender der Grünen in Bayern und steht aktuell in der Doppelspitze mit Eva Lettenbauer dem Landesverband vor. Turnusmäßig wird der Landesvorsitz immer für zwei Jahre vergeben. (dpa/lby)

