20.03.2019

Handy in der Badewanne geladen: 16-Jährige stirbt an Stromschlag

In einer Badewanne ist eine 16-jährige Münchnerin wegen eines Stromschlags gestorben. Sie hatte ihr Handy mit in die Badewanne genommen, um während des Badens Musik zu hören. Sie hatte ihr Smartphone über ein Ladekabel mit einem Mehrfachstecker verbunden, um es während des Musikhörens aufzuladen, heißt es von der Münchner Polizei.

16-jähriges Mädchen stirbt mit Handy in Badewanne

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet das Kabel dabei offenbar in Kontakt mit der Wasseroberfläche. Die 16-Jährige wurde daraufhin bewusstlos, heißt es von der Polizei. Die 16-Jährige wurde nach einiger Zeit von ihren Eltern aufgefunden und sofort reanimiert. Sie verstarb wenig später in einem Krankenhaus.



Die Polizei geht davon aus, dass das Mädchen wegen des Stromschlags gestorben ist. Die Ermittlungen zur genauen Todesursache dauern jedoch noch an. (AZ)

