Hartmann: "Tierschutzbeauftragter braucht Mumm, der Regierung auf die Finger zu klopfen"

Könnte sich für sie einsetzen: Die Grünen fordern einen Tierschutzbeauftragten in Bayern.

Plus Die Grünen fordern einen Tierschutzbeauftragten für Bayern. Ludwig Hartmann glaubt, dass dieser bei den Skandalen im Allgäu hätte helfen können.

Von Christof Paulus

Herr Hartmann, wir erinnern uns noch an die Tierschutz-Skandale auf verschiedenen Bauernhöfen in Bad Grönenbach und anderen Orten im Allgäu. Dort wurden Tiere unter teils grausamen Bedingungen gehalten, manchmal gar aktiv gequält. Sie sind Fraktionschef der Grünen im bayerischen Landtag, die nun einen Tierschutzbeauftragten für den gesamten Freistaat fordern. Was denken Sie: Hätte dieser die Skandale im Allgäu verhindern können?

Ludwig Hartmann: Die Skandale haben ganz deutlich gezeigt, dass der Tierschutz noch nicht überall und von allen ausreichend ernst genommen wird. Tiere sind Lebewesen und kein Rohstoff. Wir brauchen eine breite Debatte, wie wir uns die Haltung von Nutztieren vorstellen, damit deren Leben und Sterben besser wird. Da kann ein Landestierschutzbeauftragter eine entscheidende Rolle spielen. Ich weiß nicht, ob man die Skandale damit hätte verhindern können, da gehören immer mehrere Faktoren hinzu. Aber ich bin überzeugt: Ein Landestierschutzbeauftragter kann dafür sorgen, dass wir in Zukunft weniger solche Fälle in Bayern haben werden. Und das wäre doch ein gewaltiger Schritt in die richtige Richtung. Sind die Skandale im Allgäu aus Ihrer Sicht ein lokales Phänomen - oder könnte das auch in jeder anderen Region Bayerns oder Deutschlands vorkommen? Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Hartmann: Die ganz große Anzahl unserer Bäuerinnen und Bauern geht anständig mit den Tieren um. Jetzt hatten wir mehrere Skandale, die alle im Allgäu waren und wo ich mir wirklich gewünscht hätte, dass die Behörden auch früher tätig geworden wären. Und ich finde es wichtig, dass auch Landwirte selbst tierquälende Kollegen den Behörden melden, damit nicht eine ganze Berufsgruppe an den Pranger gestellt wird. Denn wenn ein Landwirt wirklich das Tierwohl mit Füßen tritt, beschädigt er damit den ganzen Bauernstand. Es ist doch ein Skandal, wie lange diese Tierschutzverstöße teilweise schon laufen. Da wünsche ich mir schon, dass mit dem Landestierschutzbeauftragten eine Person da ist, die die nötigen Ressourcen hat, sich Sachen noch einmal genauer anzuschauen, Behörden zu beraten und festzustellen, welche Kontrollfunktionen versagt haben. Ludwig Hartmann fordert einen Tierschutzbeauftragten in Bayern. Bild: Tobias Hase, dpa (Archiv) Wie stellen Sie sich die Arbeit des Tierschutzbeauftragten vor? Hartmann: Für uns ist ganz entscheidend, dass das eine Person ist, die rausgelöst ist aus den Strukturen der bestehenden Ämter. Sie soll außerhalb der Abteilungen des Ministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz stehen, als Ombudsstelle für mehr Tierwohl agieren. Die Stelle soll ein eigenes Budget haben, eine eigene Pressearbeit und die Aufgabe, zwischen Landwirten zu vermitteln. Eine Aufgabe wäre, zu schauen, wie wir EU-Förderprogramme so anpassen können, damit sie zu mehr Tierwohl führen - sodass der Kostendruck nicht mehr so hoch ist. Nutztiere sind Lebewesen, keine Kostenfaktoren. Tierwohl muss ein gesamtgesellschaftliches Anliegen werden. Andere Bundesländer, wie Hessen oder Baden-Württemberg, haben bereits Landestierschutzbeauftragte. Das ist also keine ganz neue Idee. Grüne wünschen sich Umdenken nach Skandalen im Allgäu Was müsste ein Kandidat mitbringen? Hartmann: Man braucht ein starkes Rückgrat und den Mumm, der Regierung auf die Finger zu klopfen, wenn etwas schief läuft. Das kennen wir von anderen Beauftragten, wie beim Datenschutz. Wir brauchen klare Worte von dieser Institution, damit die Debatte in Fahrt kommt und neue politische Rahmenbedingungen gesetzt werden können. Sie fordern den Tierschutzbeauftragten schon länger. Bisher wurde er von der Regierung mit der Begründung abgelehnt, die bestehenden Strukturen würden ausreichen. Fühlen Sie sich durch die Skandale bestätigt, dass das nicht so ist? Hartmann: Bei jedem neuen Tierskandal würde ich mir wünschen, ich müsste davon gar nicht lesen - aber die Realität sieht anders aus. Die vergangenen Monate haben doch klar gezeigt, dass die bestehenden Maßnahmen nicht ausreichen. Da muss Politik auch Realitäten anerkennen und da würde ich mir wünschen, dass diesmal über den Antrag anders beraten und entschieden wird als in der Vergangenheit. Die Fälle haben uns leider in unseren Bedenken bestätigt. Ludwig Hartmann: "Wir müssen auch während Corona handlungsfähig sein" Markus Söder hat am Montag an Politiker aller Parteien appelliert, mit voller Kraft gegen die Ausbreitung des Coronavirus zu kämpfen und keine anderen Themen zu diskutieren. Fühlen Sie sich von dieser Aussage angesprochen und halten Sie sie für legitim? Hartmann: Die Corona-Krise ist ein Fundamentalereignis, das natürlich allererste Priorität hat. Das wichtigste ist, dass wir alle Maßnahmen ergreifen, um die Infektionskurve nach unten zu kriegen. Gleichzeitig gibt es weitere Politikfelder, in denen das Leben weiter geht und Handlungsbedarf besteht. Wir müssen gewährleisten, dass die im Krisenmanagement stehenden Behörden voll handlungsfähig sind. Dann können wir in anderen Bereichen – Tierschutz, Klimaschutz, Energiewende – auch weiter wichtige Arbeit leisten. Sie fühlten sich also nicht davon angesprochen oder angegriffen? Hartmann: Ich verstehe den Appell von Markus Söder so, dass wir beim Krisenmanagement konstruktiv zusammenwirken sollen. Das tun wir. Aber nochmal: andere Themen kann man nun ja nicht einfach links liegen lassen. Dass die Anträge nicht sofort auf die Tagesordnungen kommen, dafür haben wir natürlich Verständnis. Lesen Sie auch: Ein neuer Tierskandal in Dietmannsried?

Die Opfer der Tierskandale: Wo leidende Kühe unterkommen Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

