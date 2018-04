vor 38 Min.

Hat die Geburtsstation an der Wertachklinik eine Zukunft? Bayern

Gut 400 Babys kommen jedes Jahr in der Wertachklinik zur Welt. Jetzt muss die Geburtenstation in Schwabmünchen verübergehen geschlossen werden.

Personalmangel und eine Kündigungswelle setzen der Geburtenabteilung der Wertachklinik in Schwabmünchen zu. Eine Bürgerinitiative will für Hebammen werben.

Von Uwe Bolten

Die Gründung einer Bürgerinitiative zum Erhalt der Geburtenabteilung an der Wertachklinik in Schwabmünchen ist jüngste Reaktion auf den Personalmangel dort und Kündigungen unter den dort freiberuflich tätigen Hebammen. Die bundesweite Knappheit an Hebammen hat damit auch im Landkreis Augsburg ein Opfer gefunden. Die Geburtshilfe an der Wertachklinik Schwabmünchen ist derzeit personalbedingt geschlossen. Erst ab 9. April kann bis Ende des Monats der Kreißsaal wieder betrieben werden. Schon nach drei Wochen, ab Mai, wird die Station erneut auf den Status „abgemeldet“ gesetzt.

Dies ist das Ergebnis einer Verwaltungsratssitzung der Wertachkliniken, die nach der Kündigung durch zwei der drei verbliebenen Hebammen am Hause zum 1. Mai, eine Entscheidung fällen musste. Bereits zum Jahreswechsel hatten drei freiberufliche Hebammen wegen Arbeitsüberlastung ihren Vertrag mit dem Krankenhaus aufgelöst. Hier kommen pro Jahr etwa 400 Babys zur Welt.

Wie die Geburtenstation in Schwabmünchen noch gerettet werden kann

Schon seit längerem bemüht sich die Klinikleitung, mehr Personal zu gewinnen , doch ohne Erfolg. Selbst Schwabmünchens Bürgermeister Lorenz Müller, selbst Mitglied im Verwaltungsrat des Kommunalunternehmens Wertachkliniken, versucht, neue Kräfte zu gewinnen. „Wir sind uns darin einig, die Geburtenstation in Schwabmünchen keinesfalls aufzugeben “, sagte er deutlich nach der Sitzung. Da die Sicherheit und Planbarkeit für die werdenden Mütter ganz hoch angesiedelt sei, habe man sich im Verwaltungsrat zu diesem Schritt entschließen müssen. Ein weiteres wichtiges Vorhaben sei die Aufnahme der Wertachklinik in das vom Freistaat initiierte Maßnahmenpaket, mit der die Staatsregierung die schwierige Lage der bayerischen Geburtshilfe im ländlichen Raum verbessern will. Das beschlossene Programm sieht unter anderem finanzielle Zuschüsse für die Landkreise und kreisfreien Städte vor, die stationäre Geburtshilfen und eine Hebammenversorgung sicherstellen. „Die Gespräche, die wir vor Kurzem in München geführt haben, lassen begründete Hoffnung aufkommen, dass wir daran teilhaben können“, sagte Lorenz Müller, er weiß aber auch: „Auch dieses Programm würde in der jetzigen Situation keine Hebammen schnell auf dem sehr knappen Fachkräftemarkt verfügbar machen.“ Klinik-Vorstand Martin Gösele versucht ebenfalls vergeblich, die Personaldecke aufzustocken. „Die Stellen für Hebammen wurden längst in verschiedenen öffentlichen und Fachmedien ausgeschrieben, Kontaktaufnahmen laufen auch über Hebammenschulen“, berichtete er. Sobald es gelänge, neue Hebammen zu gewinnen, solle bis spätestens Herbst die Geburtenstation „mit stabilen und leistungsfähigen Strukturen“ neu aufgebaut werden.

Auch das Hebammenteam kämpft für die Abteilung in der Wertachklinik

Für das Hebammenteam äußerte sich im Vorfeld Rosemarie Merkle, Hebamme an der Wertachklinik Schwabmünchen, zu den Vorgängen: „Auch wir selbst sind zutiefst betroffen und traurig darüber. In den letzten Monaten haben wir alles dafür getan, um dies abzuwenden. Die Lage schien entschärft, eine neue Kollegin unterschrieb den Vertrag für eine Vollzeitstelle, beginnend Mitte März, in unserem Kreißsaal. Leider musste sie kurzfristig ihre Unterstützung absagen“, teilte sie mit. Auch sie hoffe, eine für alle Seiten akzeptable Lösung zu finden und betont: „Auf keinen Fall jedoch wollen wir unsere Abteilung verlieren.“

In den Wertachkliniken Schwabmünchen und Bobingen seien die Hebammen freiberuflich tätig , erläuterte Gösele. Damit bestünde keine Weisungsbefugnis von Seiten der Klinik gegenüber den derzeit sieben Hebammen in Bobingen. „Sie können nicht zur Dienstleistung an einen anderen Ort versetzt werden. Außerdem schafft dies keine stabilen Verhältnisse für beide Häuser.“

Sobald die Strukturen einen stabilen Betrieb auch in Schwabmünchen ermöglichen, würde die dortige Geburtshilfe wieder aktiviert. Und das könne schon vor dem Herbst der Fall sein, hofft Bürgermeister Lorenz Müller. Die Geburtenstation am Standort Bobingen scheint von dieser Entwicklung völlig losgelöst.

Themen Folgen