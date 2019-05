vor 21 Min.

Haus-Explosion in Rettenbach - Helfer retten Schwerverletzte

In Rettenbach am Auerberg ist am Sonntagvormittag ein Haus explodiert.

In Rettenbach am Auerberg ist am Sonntagvormittag ein Haus explodiert. Eine schwer verletzte Frau konnte mittlerweile gerettet werden.

In einem Haus in Rettenbach am Auerberg (Ostallgäu) hat es am Sonntag gegen 10 Uhr eine Explosion gegeben. Das Dach eines dreistöckigen Gebäudes am Ortsrand liege nun auf dem Erdgeschoss auf, sagte ein Polizeisprecher. Bilder von vor Ort zeigen nur noch einen Trümmerhaufen, wo zuvor das Haus gestanden hatte. Auch ein Nachbarhaus sei durch die Explosion unbewohnbar geworden, teilte der Sprecher mit. Am Mittag konnten die Rettungskräfte nun eine schwer verletzte Frau aus den Trümmern bergen.

Derzeit laufen in #Rettenbach die Suchmaßnahmen nach verschütteten Personen unter den Trümmern. Ein weiteres Gebäude wurde durch die Explosion teilweise beschädigt. Weitere #Infos: https://t.co/Efe2sGfTBp — Polizei Schwaben S/W (@PolizeiSWS) 19. Mai 2019

Explosion in Rettenbach: Zahl der Vermissten ist noch unklar

An der Adresse sind derzeit sieben Menschen gemeldet. Drei von ihnen haben sich bereits bei der Polizei gemeldet, hieß es. Die Polizei geht nach eigenen Angaben von mindestens drei weiteren Verschütteten aus, darunter ein Mann und ein Kind.

Derzeit sind Feuerwehr und Technisches Hilfswerk weiter damit beschäftigt, Trümmerteile und das eingestürzte Dach abzutragen, um an die eingeschlossenen Bewohner heranzukommen. Die Zahl der Einsatzkräfte vor Ort liege im dreistelligen Bereich, teilte die Polizei mit. Die Bergungsarbeiten werden noch den ganzen Tag andauern.

Als Ursache des Unglücks wird nach Angaben eines Polizeisprechers inzwischen eine Gas-Explosion vermutet. Zu einem Brand kam es nicht. (AZ/dpa)

