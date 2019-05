vor 32 Min.

Haus explodiert in Rettenbach – Ermittler suchen nach Ursache

Nach einer Explosion in einem Wohnhaus im Ostallgäu herrscht traurige Gewissheit: Die Helfer finden eine zweite Leiche. Für die Ermittler geht die Arbeit erst richtig los.

Von Simone Härtle und Martin Frei

Den Rettungskräften im Ostallgäu bot sich am Sonntagvormittag ein Bild des Schreckens: Gegen 10 Uhr ist ein Wohnhaus in Rettenbach am Auerberg aus bislang unbekannter Ursache explodiert. Zum Zeitpunkt des Unglücks befanden sich drei der sechs Bewohner in dem dreistöckigen Gebäude – darunter auch ein Kind. Schon am Sonntagmittag konnten die Rettungskräfte eine Frau aus den Trümmern bergen. Stunden nach der Explosion in einem Wohnhaus im Ostallgäu haben Helfer zwei weitere Leichen geborgen. "Bei den beiden Toten handelt es sich mutmaßlich um den vermissten 42 Jahre alten Bewohner des Hauses und die siebenjährige Tochter", sagte Polizeisprecher Jürgen Krautwald.

Nach Explosion in Rettenbach: Einsatzkräfte bergen zwei Tote

Nachdem am Sonntag bis zu 350 Retter von Feuerwehren, Technischem Hilfswerk sowie dem Bayerischen Roten Kreuz im Einsatz waren, wurde die Zahl der Kräfte am Montag auf 100 reduziert. "Die Such- und Bergungsmaßnahmen sind eingestellt", sagte Krautwald. Es gebe keine Erkenntnisse, dass noch weitere Menschen in dem Trümmerfeld liegen.

Die Polizei will zusammen mit einem Physiker des Bayerischen Landeskriminalamtes (LKA) die möglichen Unglücksursachen abklären. Der LKA-Spezialist habe besondere Erfahrung mit Explosionen von Gebäuden. Offiziell sei die Unglücksursache weiter unklar, sagte der Polizeisprecher. Die Spekulationen über eine Erdgasexplosion würden geprüft.

In der Straße vor dem Haus liegen nach Angaben der Behörden Gasleitungen. Unklar ist bislang, ob und wie weit eine Leitung vielleicht auf das Grundstück des Hauses führte. "Bei der Suche der Unglücksursache wird es eine Rolle spielen: Welche Versorgungsleitungen hat dieses Haus?", sagte Krautwald.

Die Polizei rechnet damit, dass zur Klärung der Ursache wohl noch weitere Grabungen nötig sind. Die Arbeiten an der Unglücksstelle könnten noch Tage dauern, sagte Krautwald. Auch konkrete Angaben zu der Schadenshöhe waren zunächst noch nicht möglich. Der Einsatz wurde am Montag zudem von Regen erschwert.

Ausnahmezustand nach Explosion in Rettenbach

Noch am Sonntag ist die Anspannung in der 900-Einwohner-Gemeinde beinahe greifbar. Wo zuvor ein Wohnhaus stand, liegt nur noch Schutt. Ein Bagger räumt Ziegel- und Holzreste von der Straße. Das Dach des Gebäudes ist auf das Erdgeschoss gestürzt, von den Stockwerken dazwischen ist nichts mehr zu sehen. Etwa 350 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, Technischem Hilfswerk, Polizei und Bergwacht sind vor Ort und suchen mit schwerem Gerät nach den Vermissten.

Sechs Menschen lebten nach Angaben der Polizei in dem Haus: eine fünfköpfige Familie und eine weitere Person. Diese ist zum Zeitpunkt des Unglücks nicht vor Ort, ebenso wie zwei Söhne der Familie. Die Buben sind draußen auf einem Spielplatz. Mutter, Vater und Tochter dagegen halten sich während der Explosion im Haus auf.

Am Mittag gelingt es den Helfern, die 39-jährige Frau mit schwersten Verletzungen aus den Trümmern zu bergen. In der Nacht bergen die Retter dann einen Toten, bei dem es sich um den Ehemann der 39-Jährigen handeln könnte. "Wir haben unter anderem einen Autokran und Radlader, auch Rettungshunde und vier Hubschrauber sind im Einsatz", sagt der Füssener Polizeichef Edmund Martin. Die Helfer tragen Schicht für Schicht der Trümmer ab. Am Montagvormittag wurde zudem ein siebenjähriges Mädchen gefunden, das mutmaßlich die Tochter ist.

Nach einer Explosion in einem Wohnhaus im Allgäu herrscht traurige Gewissheit: Das Unglück in Bayern hat ein zweites Todesopfer gefordert. Video: dpa

Über mögliche Ursachen könne man "nur spekulieren", sagt Martin. Immer wieder fällt bei den Feuerwehrkräften aber das Wort "Gasexplosion". Ein nebenstehendes Gebäude wird bei der Detonation schwer beschädigt, ein anderes leicht. 15 Anwohner müssen ihre Häuser verlassen. Kriseninterventionsteams kümmern sich um sichtlich mitgenommene und geschockte Nachbarn. Mehrere Personen sind leicht verletzt worden.

In Rettenbach herrscht große Betroffenheit. Kaum einer kann glauben, welch eine Tragödie sich an diesem eigentlich friedlichen Sonntag ereignet hat. Auch für die Rettungskräfte ist das eine schwierige und ungewohnte Situation. Ein erfahrener Helfer spricht von einer "Sonderlage", einen vergleichbaren Einsatz habe er noch nie erlebt.

Rettenbach: Anwohner berichten von großem Knall der Explosion

Martin Frei arbeitet in unserer Redaktion und ist als Feuerwehrmann vor Ort. Er ist schockiert: "Wenn an einem sonnigen Sonntagvormittag die Sirene heult, dann hat man als Feuerwehrmann einen Gedanken: Verkehrsunfall, wahrscheinlich mit Motorrad."

Doch die Alarmierung am Sonntag ist selbst für die erfahrensten Kameraden der Wehr neu: "Gebäudeeinsturz nach Explosion." Frei und seine Kollegen von der Feuerwehr warten auf ihren Einsatz und kümmern sich darum, dass nur die zu dem eingestürzten Haus kommen, die dort auch gebraucht werden. Schnell versammeln sich einige Schaulustige und Gaffer.

Die Such- und Bergungsarbeiten nach einem Erwachsenen und einem Kind in #Rettenbach gehen weiter. Aus bislang unbekannter Ursache kam es zur Detonation in dem dreistöckigen Wohngebäude, welches komplett zerstört wurde. Weitere #Infos https://t.co/7Q5tILuj0l — Polizei Schwaben S/W (@PolizeiSWS) 19. Mai 2019

Doch es kommen vor allem Dorfbewohner an die Absperrung – kopfschüttelnd, mit sorgenvollem Blick, fassungslos. Viele kennen die Bewohner des Hauses. Sie berichteten, wie sie das Unglück, den donnernden Explosionsknall, erlebt haben. Ein Nachbarsbub dreht mit seinem Fahrrad immer wieder eine Runde an der Absperrung vorbei. Ein Freund von ihm könnte unter den Trümmern liegen, erzählt er.

Nach der verheerenden Wohnhausexplosion mit zwei Toten hat das Landratsamt Ostallgäu eine Spendenaktion gestartet. Mit dem Geld soll hauptsächlich die Familie der Opfer unterstützt werden, erklärte Landrätin Maria Rita Zinnecker (CSU) am Montag. "Wir werden unbürokratisch und schnell das Geld zukommen lassen", sagte die Landrätin. Sie war am Sonntag bei den Bergungsarbeiten selbst vor Ort. Auch die Bewohner aus der Nachbarschaft, die durch die Explosion Schäden erlitten haben, sollen unterstützt werden. (mit dpa)

Themen Folgen