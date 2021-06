Haushaltsauflösung

10:57 Uhr

Unterwegs mit einem Entrümpler: Was bleibt vom Leben übrig?

Plus Dominik Funk entrümpelt Häuser - und taucht ins Leben der ehemaligen Bewohner ein. Eine Geschichte über Erinnerungen, geheimnisvolle Tresore und die Frage, was von ihm selbst einmal bleibt.

Von Martin Hogger und Susanne Klöpfer

Zwei Arbeitstage dauert es, das Leben eines Menschen wegzuwerfen. Je nach Wohnung, Einfamilienhaus oder Villa kann es etwas länger werden. Dazu noch die Einrichtung. Ein Mensch drückt sich ja immer auch in der Summe dessen aus, was er besitzt. Doch irgendwann werden all die Habseligkeiten und lieb gewordenen Dinge, die man durch Erinnerungen an Urlaube, Feiern, Freunde, Familie mit Bedeutung aufgeladen hat, zu Gerümpel. Und wenn es soweit ist, kommt Dominik Funk zum Einsatz.

