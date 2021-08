Tierische Freunde: Mit Katz, Ochs und Esel auf Tour

Plus Es muss nicht immer ein Hund sein: Manche Menschen haben außergewöhnliche tierische Begleiter - und gehen mit ihnen sogar auf Reisen.

Hauskatze Mogli hat ein ziemlich abgefahrenes Leben. Auf einem Instagram-Foto ist zu sehen, wie ihr schwarz-weißer Kopf aus einer Bikertasche hervorlugt. Das Bild hat ihr 35-jähriger Besitzer Martin Klauka aus Rosenheim während einer Rast am Straßenrand im indischen Gokarna geknipst. Seit 2017 reist er mit seiner Mischlingskatze um die Welt – auf einem Motorrad.