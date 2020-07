vor 33 Min.

Heißer Start ins Wochenende: So wird das Wetter in Bayern und der Region

Zum Wochenende steigen die Temperaturen in der Region weiter. Ab dem späten Samstag-Nachmittag können Gewitter aufziehen.

Zum Ende der Woche steigen in Bayern die Temperaturen und es bleibt sommerlich. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) kann es am Donnerstag noch vereinzelt zu Schauern und Gewittern kommen, ansonsten ist die Nacht klar oder wenig bewölkt. In der Region Augsburg bleibt es die nächsten Tage warm und sonnig, mit ein paar Wolken am Himmel.

Wetter: Temperaturen in Augsburg steigen bis zum Wochenende weiter

Der Freitag startet am Alpenrand mit Temperaturen um die 19 Grad, im Oberpfälzer Wald bei nur 8 Grad. Im Verlauf des Tages wird es dann in Bayern sehr sonnig und heiß, nur an den Alpen können sich ein paar Quellwolken bilden. Die Temperaturen liegen bei 28 Grad, am unteren Main kann es bis zu 35 Grad heiß werden. Am Samstag wird es dann noch heißer bei Werten zwischen 31 und 36 Grad.

Bis zum Wochenende sollen die Temperaturen in Augsburg laut Wetterkontor nach und nach ansteigen: Etwa 29 Grad am Donnerstag, 32 am Freitag und bis zu 33 Grad am Samstag. Vom späten Nachmittag an gibt es am Samstag starke Gewitter in Schwaben und an den Alpen mit teils kräftigen Sturmböen. In der Nacht kühlt sich die Luft etwas ab, der Sonntag ist dann oft bewölkt bei Temperaturen zwischen 24 und 28 Grad. (dpa/lby)

26 Bilder Bilder: Wie die Augsburger die sommerlichen Temperaturen genießen Bild: Klaus Rainer Krieger

