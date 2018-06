vor 19 Min.

Hetze nach Schießerei in Unterföhring: Mann festgenommen Bayern

Bei den Schüssen in Unterföhring wurde eine 26-jährige Polizistin verletzt.

Nach einer Schießerei in Unterföhring im vergangenen Jahr hetzte ein Unbekannter im Netz. Die Polizei nahm nun einen 30-Jährigen Tatverdächtigen fest.

Die Polizei hat am Donnerstag einen 30-jährigen Tatverdächtigen festgenommen, der nach der Schießerei vergangenes Jahr am Unterföhringer S-Bahnhof in München im Internet Beleidigungen gepostet und Hetzte verbreitet haben soll. Dabei benutzte er wohl auch das Pseudonym des Täters.

Bei der Schießerei in Unterföhring wurde eine 26-jährige Polizeibeamtin lebensgefährlich am Kopf verletzt.

30-Jähriger soll Hakenkreuze gepostet haben

Der 30-jährige Tatverdächtige soll in seinen Textnachrichten nationalsozialistische Symbole wie das Hakenkreuz genutzt und die verletzte Polizistin beleidigt haben. Außerdem rief er laut Polizei in "menschenverachtender Weise" öffentlich zu Strafttaten auf.

Nach umfangreichen Ermittlungen nahmen die Beamten den 30-Jährigen ins Visier. In den Morgenstunden durchsuchten sie dessen Wohnung. Darin fanden die Beamten laut Polizei Beweismaterial zu den beleidigenden Posts im Netz, ein entwendetes KfZ-Kennzeichen und eine nicht geringe Menge Betäubungsmittel - unter anderem mehr als ein Kilo Marihuana. Der 30-Jährige wurde festgenommen.

