Heute bis zu 35 Grad! Heißester Tag in der Region Augsburg steht bevor

Der heißeste Tag der Woche steht bevor: Am Donnerstag ist in der Region mit bis zu 35 Grad zu rechnen.

Heute wird in der Region der Höhepunkt der Hitzewelle erreicht - bis zu 35 Grad sind drin. Im Saarland wurde gestern die 40-Grad-Marke geknackt.

Von Daniel Flemm

Die Hitzewelle hat die Region rund um Augsburg weiter fest im Griff. Hoch Yvonne und warme Saharawinde lassen auch in Schwaben und Oberbayern die Temperaturen steigen und steigen.

Mit Spitzenwerten heute von 35 Grad erreicht die Region ein ähnliches Niveau wie im Juni. "Die Hitzewelle hält auf jeden Fall bis Freitag an. Am Donnerstag erlebt die Region Augsburg aber den vorerst heißesten Tag", sagt Jürgen Schmidt von wetterkontor.de. Extrem ist dann die gefühlte Temperatur am Nachmittag - die liegt laut Wetterkontor bei 44 Grad. Einen ähnlichen Wert haben die Experten auch für Mittwoch errechnet, hier liegt die gefühlte Temperatur am Nachmittag bei 43 Grad.

Bei dreizehn Sonnenstunden sollten Biergartenbesucher auf ausreichend Sonnenschutz achten - und sich im Zweifel in den Schatten flüchten. Die UV-Werte sind aktuell sehr hoch.

Mit Abkühlung ist dann gegen Ende der Woche zu rechnen: Bereits am Freitag läuten erste Schauer ein regnerisches Wochenende ein. Bei Temperaturen von bis zu 33 Grad bleibt es allerdings zunächst heiß. Am Samstag und Sonntag werden dann nur noch Spitzenwerte zwischen 25 und 27 Grad erreicht. Es kommt zu Gewittern und Schauern.

In Saarbrücken wurden am Mittwoch 40,2 Grad gemessen

Augsburg bleibt also bei der aktuellen Hitzewelle von Extremtemperaturen verschont. Andere Städte in Deutschland nicht. So wurde am Mittwoch der deutsche Hitzerekord denkbar knapp verfehlt: Mit 40,2 Grad, die in Saarbrücken-Burbach vom Deutschen Wetterdienst (DWD) registriert wurden, gab es allerdings den bundesweit höchsten gemessenen Wert in diesem Jahr. Mit 40,3 Grad waren im unterfränkischen Kitzingen im Jahr 2015 die bundesweit bislang heißesten Temperaturen gemessen worden. Die Daten der Wetterexperten gehen bis ins Jahr 1881 zurück.

Am Mittwoch habe es auch noch den Wert einer Bundeswehr-Messstation in Geilenkirchen in Nordrhein-Westfalen mit 40,5 Grad gegeben, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes. Der Deutsche Wetterdienst will nun klären, ob der Temperatur-Höchstwert offiziell anerkannt wird. Die Messstelle gehört nicht zum DWD-Netz

Kaum kälter als in Saarbrücken war es in Bad Neuenahr-Ahrweiler (Rheinland-Pfalz) auf Platz zwei der offiziellen DWD-Hitze-Hitliste mit 39,9 Grad. Den dritten Platz im bundesweiten Ranking der heißesten Städte teilten sich Tönisvorst und Weilerswist in Nordrhein-Westfalen mit einer gemessenen Temperatur von 39,7 Grad. (mit dpa)

