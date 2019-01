12:43 Uhr

Hier fällt morgen am Mittwoch die Schule in Bayern aus Bayern

Schulausfall in Bayern, Tag 3: Auch am Mittwoch, 9.1.19, fällt an mehreren Orten im Freistaat die Schule aus. Grund ist das Schneechaos.

Der Schulausfall in Bayern geht weiter. Auch am Mittwoch, 9. Januar 2019, haben die Behörden in drei Landkreisen schulfrei angeordnet, in einem Fall allerdings nur für einen Teil der Schulen. Grund ist in allen Fällen die weiterhin angespannte Lage wegen der starken Schneefälle.

Übersicht: Schulausfall morgen am Mittwoch, 9. Januar 2019 in Bayern

Schulausfall im Landkreis Unterallgäu

Aufgrund der aktuellen Unwetterwarnung für das Unterallgäu entfällt auf Anordnung des Schulamtes sämtlicher Unterricht am Maristenkolleg Mindelheim (Realschule und Gymnasium) im Zeitraum von Mittwoch, 09.01.2019 bis einschließlich Freitag, 11.01.2019. Sollte Eltern keine Betreuung ihres Kindes möglich sein, so können sie dieses auf eigene Verantwortung hin zum Maristenkolleg bringen. Es wird dort so lange betreut werden, wie es regulär an diesem Tag Unterricht gehabt hätte.

Aufgrund der Witterungsverhältnisse entfällt auch der Unterricht am Joseph-Bernhard-Gymnasium in Türkheim von Mittwoch bis Freitag.

Schulausfall am 9.1.19 im Landkreis Traunstein

Im Landkreis Traunstein haben viele Schülerinnen und Schüler eine glatte Woche verlängerte Ferien. Allerdings sind nicht alle Schulen betroffen. Schulausfall gilt für

Grundschule Surberg

Grundschule Vachendorf

Grundschule Bergen

Grundschule Inzell

Musikschule Inzell

Grund- und Mittelschule Siegsdorf

Grund- und Mittelschule Ruhpolding

St.-Valentins-Schule Ruhpolding

Grund- und Mittelschule Grassau

Montessorischule Grassau

Grundschule Marquartstein

Volksschule Niederfels Marquartstein

Achentalrealschule Marquartstein

Landschulheim Marquartstein

Grundschule Schleching

Grund- und Mittelschule Unterwössen

Grundschule Reit im Winkl

Grundschule Übersee

Ebenfalls frei ist an alle Schulen im Stadtgebiet Traunstein, einschließlich Berufsschulen I, II und II, Landwirtschaftsschule Traunstein, FOS / BOS, Sonderpädagogisches Förderzentrum Traunstein (Schule an der Traun), Wirtschaftsschule Dr. Kalscheuer, Mädchenrealschule Sparz und die Montessorischule Traunstein.

Nicht betroffen im Stadtgebiet Traunstein sind:

Hochschule der Bayerischen Wirtschaft, Campus Traunstein

Berufsbildungszentrum der Handwerkskammer für München und Oberbayern

Schulausfall im Landkreis Miesbach

Im Landkreis Miesbach bleiben die Schulen nicht nur am 9.1.19, sondern bis einschließlich Freitag geschlossen.

Schulausfall im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen

Auch im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen gilt ein kompletter Schulausfall bis Ende der Woche.

In den anderen, bislang von Schulausfällen betroffenen Landkreisen und Gemeinden in Bayern findet am Mittwoch der Unterricht voraussichtlich wieder ganz normal statt.

Unterrichtsausfälle hatte es in den vergangenen Tagen auch im Berchtesgadener Land, im Landkreis Günzburg, im Kreis Lindau, Starnberg, und im Ostallgäu gegeben. Entscheiden hatten die Behörden das vor allem wegen der schwierigen Verkehrslage durch Schneemassen und Eis. Allerdings wurden teilweise auch die Schulwege als zu gefährlich angesehen - wegen der Schneelast drohten Bäume umzustürzen oder Äste abzubrechen und auf die Wege zu fallen.

Ein "schneefrei" wie aktuell kommt in Bayern nicht allzu häufig vor. In der Statistik werden solche Fälle zwar nicht einzeln aufgeführt, sondern fallen unter "höhere Gewalt". Und da gab es nicht sehr viele Meldungen: Im Schuljahr 2017 / 2018 meldeten im Freistaat sechs Realschulen und neun Gymnasien eine erhöhte Anzahl ersatzlos ausgefallener Unterrichtsstunden durch "höhere Gewalt". Im Schuljahr 2016 / 2017 waren nach Angaben des bayerischen Kultusministeriums insgesamt 47 Realschulen und 51 Gymnasien betroffen - im Regierungsbezirk Schwaben gab es in den beiden Schuljahren keine Fälle. (AZ)

