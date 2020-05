Hier sehen Sie das Statement von Aiwanger, Huml und Herrmann live im Stream

vor 45 Min.

Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) informiert am Dienstag gemeinsam mit Gesundheitsministerin Melanie Huml und Staatskanzleichef Florian Herrmann (beide CSU) über die nächsten Schritte in der Corona-Krise.

Was sind in Bayern die nächsten Schritte in der Corona-Krise? Darüber berät das bayerische Kabinett am Dienstag ab 10 Uhr, um 13 Uhr werden die Ergebnisse bekanntgegeben. Es dürfte unter anderem darum gehen, wie verhindert werden kann, dass Demonstrationen gegen Anti-Corona-Maßnahmen derart aus dem Ruder laufen wie am Wochenende. Innenminister Joachim Herrmann hat gegenüber unserer Redaktion bereits ein härteres Durchgreifen bei derartigen Demonstrationen angekündigt.

Verstöße gegen Auflagen bei Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen

In mehreren Städten Bayerns haben Tausende Menschen demonstriert. Abstands- und andere Regeln zum Schutz der gesamten Bevölkerung wurden dabei nicht eingehalten. Joachim Herrmann sagte unserer Redaktion dazu: "Das Grundgesetz gewährt nicht nur Versammlungs- und Meinungsfreiheit, es gibt dem Staat auch auf, seine Bürger zu schützen vor der rücksichtslosen Gefährdung durch andere." Über alle Entwicklungen rund um das Coronavirus informieren wir Sie in unserem Live-Blog.

Über die Ergebnisse der Kabinettssitzung werden ab 13 Uhr Staatskanzleichef Florian Herrmann, Gesundheitsministerin Melanie Huml (beide CSU) und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) informieren. Die Pressekonferenz finden Sie im Live-Stream auf unserer Facebookseite.

Heute um 13 Uhr informieren die bayerischen Minister Aiwanger, Huml und Herrmann über die wesentlichen Ergebnisse der... Gepostet von Augsburger Allgemeine am Montag, 11. Mai 2020

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ist bei der Pressekonferenz nicht mit dabei - er hatte schon vergangenen Woche angekündigt, die Auftritte nun verstärkt den Ministern zu überlassen. (AZ, dpa)

