Hier sehen Sie die Osteransprache von Markus Söder live im Stream

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder tritt heute Abend vor die Kameras, um über die aktuelle Lage in der Corona-Krise zu informieren. Die etwa fünfminütige Osteransprache beginnt um 18.55 Uhr. Sie können sie hier bei uns im Live-Stream verfolgen.

Details über den Inhalt von Söders Osteransprache für den Nachmittag erwartet

Ob Söder in der Osteransprache einen Zeitpunkt nennen wird, an dem Lockerungen der Corona-Maßnahmen in Bayern möglich werden, ist derzeit noch offen. Details über den Inhalt der Rede sollen am Nachmittag bekanntgegeben werden.

In der bundesweiten Diskussion um Strategien aus dem Corona-Ausnahmezustand hatte Söder zuletzt geäußert, dass diese nicht zwingend komplett deckungsgleich sein müssten. "Tatsächlich ist die Situation regional unterschiedlich - in Bayern und Baden-Württemberg ist sie anders als in Mecklenburg-Vorpommern oder Schleswig-Holstein", hatte der CSU-Chef in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur gesagt. Dort sei von Anfang an das Infektionsgeschehen deutlich niedriger gewesen. "Insofern muss auch das gemeinsame Konzept in Deutschland den unterschiedlichen Situationen gerecht werden."

