Hier sehen Sie die Pressekonferenz mit Markus Söder heute im Live-Stream

Markus Söder spricht heute bei einer Pressekonferenz über die Corona-Maßnahmen in Bayern.

Markus Söder wird heute bei einer Pressekonferenz über die Corona-Lage in Bayern und mögliche Öffnungen von Schulen informieren. Hier finden Sie den Live-Stream.

Wann sollen die Schulen und Kitas in Bayern wieder öffnen? Nach dem Corona-Gipfel von Bund und Ländern berät heute das Kabinett in Bayern darüber. Anschließend stellen Ministerpräsident Markus Söder und mehrere Minister ab 13.30 Uhr die Ergebnisse bei einer Pressekonferenz vor, die im Live-Stream übertragen wird.

Corona in Bayern: Markus Söder ist bei Öffnung von Schulen zurückhaltend

Beim Corona-Gipfel wurde keine deutschlandweite Linie für die Öffnung von Schulen und Kitas vereinbart. Stattdessen werden die Bundesländer selbst darüber entscheiden. Söder sagte, dass Bayern im Vergleich zu anderen Ländern "eher etwas vorsichtig und zurückhaltend" sein werde. Konkrete Termine nannte er vor den Beratungen der bayerischen Kabinetts am Donnerstag nicht.

Bislang gibt es in Bayern den Präsenzunterricht nur für Abschlussjahrgänge an Gymnasien und beruflichen Schulen. Bei weiteren Öffnungen sollen die Abschlussklassen aller weiteren Schularten, Grundschüler und Förderschüler Priorität haben. Es wird aber wohl noch längere Zeit Wechselunterricht geben.

Möglicherweise könnte die nächtliche Ausgangsperre zumindest abseits von großen Hotspots aufgehoben werden. Aktuell dürfen sich die Menschen in Bayern zwischen 21 und 5 Uhr nicht ohne triftigen Grund außerhalb einer Wohnung aufhalten. In Baden-Württemberg hat ein Gericht eine ähnliche Regelung gekippt. Und auch in Bayern gibt es Widerstand - unter anderem von den Freien Wählern als Koalitionspartner der CSU.

Ansonsten wird erwartet, dass Bayern die Beschlüsse des Corona-Gipfels umsetzt. Bund und Länder hatten sich darauf geeinigt, den Lockdown bis zum 7. März zu verlängern. Friseure sollen schon vorher am 1. März unter strengen Auflagen öffnen dürfen. Für den geschlossenen Einzelhandel sollen ab einem Inzidenzwert von 35 Öffnungen möglich werden.

Hier gibt es die Söder-Pressekonferenz heute im Live-Stream

Die Pressekonferenz beginnt heute am 11. Februar 2021 um 13.30 Uhr in München. Neben Söder werden dabei auch Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, Gesundheitsminister Klaus Holetschek und Kultusminister Michael Piazolo vor die Kameras treten. Wir übertragen die Pressekonferenz hier im Live-Stream:

