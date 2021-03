09:13 Uhr

Hier sehen Sie die Pressekonferenz mit Markus Söder heute im Live-Stream

Das Kabinett in Bayern berät heute über die aktuelle Corona-Lage. Die anschließende Pressekonferenz mit Markus Söder lässt sich im Live-Stream sehen.

Auch in Bayern verschärft sich die Corona-Lage: In immer mehr Städten und Landkreisen liegt die Inzidenz über 100. Dazu kam am Montag die Nachricht, dass Deutschland die Impfungen mit AstraZeneca wegen einer möglichen Thrombosegefahr aussetzt. Auch im Freistaat bremst das die Impf-Kampagne aus.

Am Dienstag berät das Kabinett über die Situation in Bayern. Anschließend tritt unter anderem Ministerpräsident Markus Söder bei einer Pressekonferenz vor die Kameras, die auch im Live-Stream übertragen wird.

Corona-Lage in Bayern: In vielen Regionen liegt die Inzidenz über 100

Seit Montag ist wieder für alle Schüler in Bayern Wechselunterricht möglich. Wenn ein Abstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann oder die Inzidenz unter 50 liegt, gibt es sogar für alle Schüler Präsenzunterricht.

Es gilt aber auch: Ab einer Inzidenz über 100 müssen Schulen schließen und wieder auf Distanzunterricht umstellen. Nur Abschlussklassen sind davon ausgenommen.

Laut Robert Koch-Institut ( RKI) lag die Inzidenz am Montag in 37 Landkreisen oder Städten in Bayern über 100. Das hat auch für den Handel weitreichende Folgen: Wenn die Inzidenz in einer Region an drei Tagen hintereinander die 100 überschreitet, greift die Corona-Notbremse. Die Geschäfte müssen dann wieder schließen.

Hoffnungen im Kampf gegen die Pandemie ruhen auf der Impfkampagne, die aber nur schleppend vorangeht. Verlangsamt wird sie nun durch die Aussetzung der Imfpungen mit AstraZeneca. Gesundheitsminister Jens Spahn folgte damit am Montag der Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts.

Dieses hatte auf einen "engen zeitlichen Zusammenhang" von Thrombosen der Hirnvenen nach Corona-Impfungen mit AstraZeneca hingewiesen. Spahn sprach bei der Aussetzung von einer "reinen Vorsichtsmaßnahme".

Kritik an der Entscheidung kam unter anderem vom Gesundheitsexperten Janosch Dahmen von den Grünen. Er bezeichnete die Aussetzung als fahrlässig. "Eine Alternative wäre es, über das überschaubare Risiko ausführlich aufzuklären und weiterhin jene Menschen zu impfen, die eine Impfung mit Astrazeneca möchten", sagte er.

Pressekonferenz mit Markus Söder heute im Live-Stream

Das Kabinett in Bayern wird die steigenden Inzidenzwerte am 16. März 2021 wohl genauso thematisieren wie die ausgesetzten Impfungen mit AstraZenca. Die Pressekonferenz folgt um 12 Uhr in München. Neben Markus Söder werden dann auch Gesundheitsminister Klaus Holetschek und Kultusminister Michael Piazolo informieren.

Hier können Sie die Pressekonferenz mit Söder heute im Live-Stream sehen:

