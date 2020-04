Hier sehen Sie die Pressekonferenz mit Markus Söder im Live-Stream

vor 24 Min.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder informiert am Dienstag in einer Pressekonferenz über die Entwicklung der Corona-Pandemie.

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder gibt in der Corona-Krise heute wieder eine Pressekonferenz. In der für 13 Uhr angesetzten Konferenz, die per Live-Stream übertragen wird, geht es um die aktuelle Entwicklung der Covid-19-Pandemie in Bayern.

Das Bayerische Kabinett tagte am Dienstagvormittag erstmals per Videoschalte. Schwerpunkt der Beratungen im bayerischen Landtag war die aktuelle Entwicklung der Corona-Pandemie. Auf der Agenda stand unter anderem ein 500-Euro-Bonus für Bayerns Pflegekräfte, der im Kabinett auf den Weg gebracht werden sollte. Über die wesentlichen Ergebnisse dieser Diskussion informiert Ministerpräsident Markus Söder in der Pressekonferenz um 13 Uhr.

Begleitet wird Söder auf dieser Pressekonferenz vom bayerischen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) und Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU).

Schon am Montag hatte sich Bundeskanzlerin Angela Merkel in einer Pressekonferenz zur Corona-Krise geäußert. Deutschland müsse sich demnach im Kampf gegen die Corona-Pandemie weiter in Geduld üben. Im Gegensatz zu ihrem österreichischen Amtskollegen Sebastian Kurz nannte Merkel bei der Pressekonferenz in Berlin noch keinen Zeitpunkt für mögliche Lockerungen der strengen Verhaltensvorschriften. Merkel warb hingegen um Verständnis, dass die Bundesregierung noch kein Szenario für einen Ausstieg aus den strengen Verordnungen anbieten könne. (AZ)

