Hier sehen Sie die Pressekonferenz mit Markus Söder im Live-Stream

Markus Söder informiert heute am 20. Januar 2021 bei einer Pressekonferenz über die Corona-Lage und die Maßnahmen in Bayern. Hier finden Sie unseren Live-Stream.

Nach den neuen Beschlüssen von Bund und Ländern verlängert auch Bayern den Lockdown und die aktuellen Corona-Maßnahmen bis zum 14. Februar. Nach einer Videokonferenz des Kabinetts wird Ministerpräsident Markus Söder heute ab 13 Uhr in einer Pressekonferenz darüber informieren. Wir bieten dazu einen Live-Stream an.

Corona-Regeln in Bayern sind besonders streng

Bund und Länder hatten sich am Dienstag darauf geeinigt, dass der Lockdown noch mindestens bis zum 14. Februar andauern soll. Die bisherigen Regeln bleiben bestehen. Dazu kommen einige Änderungen: So müssen Arbeitgeber ihren Angestellten überall dort das Arbeiten im Homeoffice ermöglichen, wo es möglich ist. In Alten- und Pflegeheimen soll das Personal künftig im Umgang mit den Bewohnern immer FFP2-Masken tragen.

Für Deutschland wurde außerdem beschlossen, dass in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Geschäften und bei Gottesdiensten medizinische Masken getragen werden müssen. Damit sind nicht nur FFP2-Masken gemeint, sondern auch die sogenannten OP-Masken.

Bayern ist in diesem Punkt strenger. Schon seit Montag gilt, dass in öffentlichen Verkehrsmitteln und in Läden FFP2-Masken getragen werden müssen. Akzeptiert werden auch vergleichbare Standards aus anderen Ländern wie KN95 - im Gegensatz zum Rest von Deutschland aber keine OP-Masken.

In Bayern gilt außerdem weiterhin eine nächtliche Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr. Diese Beschränkung gibt es in den meisten anderen Bundesländern nicht.

Pressekonferenz mit Markus Söder heute im Live-Stream

Die Pressekonferenz in München soll am 20. Januar um 13 Uhr beginnen. Neben Markus Söder werden dabei auch Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger und Gesundheitsminister Klaus Holetschek vor die Kameras treten.

Wir übertragen die Pressekonferenz heute an dieser Stelle im Live-Stream:

