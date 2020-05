vor 51 Min.

Hier sehen Sie die Pressekonferenz mit Markus Söder live im Stream

Markus Söder (CSU) informiert heute um 12 Uhr in einer Pressekonferenz über mögliche Lockerungen der Corona-Maßnahmen in Bayern.

Bayerns Ministerpräsident Söder informiert heute Mittag über Lockerungen der Corona-Beschränkungen in Bayern. Es werden Pläne für Schulen, Kitas und Gastronomie erwartet.

Wie geht der Freistaat weiter mit Corona-Lockerungen um? Über diese Frage tauscht sich heute Vormittag der Ministerrat aus. Beim Treffen in der Staatskanzlei (9 Uhr) wird es dabei sowohl um die Umsetzung der Beschlüsse der vergangenen Woche gehen als auch um die eigene Position in der bundesweiten Debatte um weitere Exit-Pläne für Schulen, Kindertagesstätten, Handel und Gastronomie. In einer Pressekonferenz will Bayerns Ministerpräsident Markus Söder am Mittag über die Ergebnisse berichten. Der Termin der Pressekonferenz ist für 12 Uhr angesetzt.

Corona-Maßnahmen in Bayern: Wann dürfen weitere Jahrgänge zurück in die Schule?

Einige Bundesländer, darunter Sachsen-Anhalt und Niedersachsen, haben bereits eigene Vorstellungen für Lockerungen bekannt gegeben. Dazu hatte Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) erklärt, dass Bayern seinen vorsichtigen Weg weiter verfolge.

Mit Spannung erwartet wird insbesondere, wann weitere Schuljahrgänge zurück an die Schulen dürfen und wann auch in Kindergärten und Kitas langsam der Betrieb wieder starten kann. Unklar ist bislang auch, wann und wie Hotels und Gaststätten und wann auch große Geschäfte mit mehr als 800 Quadratmetern Verkaufsfläche wieder öffnen dürfen.

Ein Zeitplan erwartet wird auch zur Öffnung von Spielplätzen, Museen und Zoos. Darauf hatten sich die Länder in der vergangenen Woche bereits geeinigt, in Bayern wurde dies aber bisher noch nicht konkretisiert. In einigen Bundesländern sind etwa Spielplätze längt wieder geöffnet.

Neben Ministerpräsident Markus Söder nehmen auch Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, Gesundheitsministerin Melanie Huml, Kultusminister Michael Piazolo und Sozialministerin Carolina Trautner an der Pressekonferenz heute Mittag teil.

Sehen Sie hier die Pressekonferenz live

Die Pressekonferenz des bayerischen Ministerpräsidenten können Sie hier im Livestream verfolgen.

Ministerpräsident Dr. Markus Söder äußert sich heute um 12.00 Uhr zu Lockerungen der Corona-Beschränkungen in Bayern.... Pubblicato da Augsburger Allgemeine su Lunedì 4 maggio 2020

Hier können Sie die Pressekonferenz live in Gebärdensprache übersetzt und untertitelt anschauen. (sli, mit dpa)

