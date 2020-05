12:55 Uhr

Hier sehen Sie die Pressekonferenz von Markus Söder im Stream

CSU-Chef Markus Söder äußert sich in einer Pressekonferenz.

Wie sieht der weitere Kurs Bayerns in der Corona-Krise aus? Gibt es neue Regeln und Lockerungen? Hier sehen Sie die Pressekonferenz des Ministerrats live im Stream.

Für eine bessere Überwachung möglicher neuer Corona-Infektionen in Bayern hat das Kabinett über regelmäßige Reihentests für Mitarbeiter von Sozialberufen beraten. Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) hatte in den vergangenen Tagen bereits angekündigt, die Testkapazitäten landesweit ausweiten und beschleunigen zu wollen. Priorität soll dabei das Personal in Kliniken, Alten- und Pflegeheimen haben. Aber auch bei den sukzessive immer stärker öffnenden Kindergärten und Schulen soll es für das Personal deutlich mehr freiwillige Tests und auch schneller vorliegende Testergebnisse geben.

Seit Anfang dieser Woche sind die Betreuungskapazitäten in Bayerns Kindergärten wieder erhöht, rund 50 Prozent aller Kinder könnten wieder betreut werden. Jedoch verzichten aus Angst vor Ansteckungen bisher noch viele Eltern darauf, ihre Kinder in die Notbetreuung zu schicken. Zum 1. Juli könnten, je nach Verlauf der Infektionen, dann wieder alle Kindergarten-Kinder in ihre Einrichtungen gehen.

Corona-Maßnahmen in Bayern: Wie geht es weiter?

Das Kabinett wird sich außerdem erneut über die Perspektiven für die Bereiche Kunst und Kultur in der Krise beraten. Künstler und auch die Kultureinrichtungen haben besonders zu kämpfen, da Staatshilfen oft an ihnen vorbeigehen. Bei vielen Künstlern wächst der Frust, sie fordern längst einen eigenen Kulturrettungsschirm.

Um 13 Uhr will sich Ministerpräsident Markus Söder in einer Pressekonferenz äußern.

