Hier sehen Sie heute den Gottesdienst mit Bertram Meier live

Der ernannte Augsburger Bischof Dr. Bertram Meier lädt um 10 Uhr zum Gottesdienst via Livestream ein. Verfolgen Sie die Messe an dieser Stelle.

Von Yannick Dillinger

Großeltern, die ihre Kinder und Enkel nicht mehr sehen dürfen. Beschäftigte, die nicht mehr voll arbeiten und somit nicht mehr voll verdienen können. Kranke, die sich um ihre reguläre ärztliche Versorgung sorgen. Die Corona-Krise und das daraus resultierend nahezu brachliegende öffentliche Leben hat ganz konkrete, ganz belastende Auswirkungen auf viele Menschen in Bayern. In Lebenskrisen hilft Gläubigen oftmals das gemeinsame Gebet im Gottesdienst. Doch auch der darf seit Mitte März nicht mehr in gewohnter Form stattfinden.

Umso mehr haben sich Tausende Katholiken gefreut darüber, dass der ernannte Bischof von Augsburg, Dr. Bertram Meier, sich im März bereiterklärt hatte, einen Gottesdienst vor den laufenden Kameras von a.tv zu halten. Ausgestrahlt wurde diese Premiere unter anderem auch auf der Website der Augsburger Allgemeinen. Dutzende Zuschauer bedankten sich im Anschluss an die Übertragung aus einer privaten Kapelle beim Bistum und den Medien für das Ermöglichen des gemeinsamen Gebets via Internet.

Zuschauer bedanken sich bei Bistum und Medien für Gottesdienst im Internet

Ermutigt durch die positive Resonanz hat das Bistum Augsburg beschlossen, auch in der Heiligen Woche, die in diesem Jahr am 5. April beginnt und dann im Osterfest gipfelt, mehrere Gottesdienste im Livestream anzubieten. Und: Erneut bringen die Videoexperten im Auftrag des Bistums ihr Equipment in das Gotteshaus, um zumindest ein etwas österliches Gefühl in die Zuhauses der Gläubigen zu bringen.

Sehen Sie den Gottesdienst zum Palmsonntag mit dem ernannten Augsburger Bischof Meier:

Nach dem Auftakt am Palmsonntag gibt es zu folgenden Terminen ebenfalls Liveübertragungen auf augsburger-allgemeine.de/ostergottesdienst:

Karfreitag , 10. April, 15 Uhr

, 10. April, 15 Uhr Osternacht, 11. April, 21 Uhr

Ostersonntag , 12. April, 10 Uhr

, 12. April, 10 Uhr Ostermontag , 13. April, 10 Uhr

