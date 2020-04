vor 34 Min.

Hier sehen Sie jetzt die Regierungserklärung von Söder live im Stream

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder gibt seine Regierungserklärung inmitten der Corona-Krise ab. Hier sehen Sie den Live-Stream.

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder gibt im Moment eine Regierungserklärung vor dem bayerischen Landtag zur aktuellen Lage in der Corona-Pandemie ab. Sie ist jetzt an dieser Stelle im Live-Stream zu sehen.

Wer sich die Regierungserklärung in Gebärdensprache übersetzt und mit Untertiteln ansehen möchte, kann das hier tun.

Corona-Krise: Wie kann der bayerischen Wirtschaft geholfen werden?

Nach der Regierungserklärung folgen im bayerischen Landtag verschiedene Lesungen zu Gesetzen, die das bayerische Kabinett in jüngster Zeit wegen der Corona-Pandemie entworfen hatte. Unter anderem soll etwa über ein Gesetz über einen Bayern-Fonds und eine Bayerische Finanzagentur debattiert werden.

Schon am vergangenen Donnerstag war Söder in einem Live-Stream vor die Kameras getreten. Es ging darum, wie in Bayern die momentanen Ausgangsbeschränkungen schrittweise gelockert werden können. Eine wichtige Neuerung ist, dass sich ab dem heutigen Montag auch in Bayern Menschen draußen mit einer nicht im selben Haushalt lebenden Person treffen dürfen. In anderen Bundesländern war das schon zuvor erlaubt - Bayern war jedoch strenger vorgegangen. Auch die Schulen sollen schrittweise wieder geöffnet werden.

Eine andere wichtige Neuerung ist, dass ab dem 20. April nach und nach auch Bau- und Gartenmärkte, Buchhandlungen, andere Geschäfte und Frisörläden wieder öffnen dürfen - wenn sie ein Hygienekonzept vorweisen können. (hhc)

Die aktuellen Entwicklungen rund um das Coronavirus finden Sie auf unserem Live-Blog.

