Hier sitzen die Rechtsextremisten in der Region

Im Allgäu ist die größte rechtsradikale Skinhead-Gruppierung in Bayern zu Hause. Sie nennt sich „Voice of Anger“.

Plus In Schwaben sind laut Verfassungsschutz 415 Rechtsextreme aktiv, zum Beispiel in Wertingen und Mering. Hier sehen Sie, wo die Rechten in Schwaben sitzen.

Der Verfassungsschutz geht davon aus, dass rund 415 Menschen in Schwaben dem rechtsextremen Spektrum zuzurechnen sind. Sie sind zu einem kleineren Teil in Parteien organisiert wie der NPD (55 Personen) und "Der Dritte Weg" (zehn Personen). Organisierten Neonazi-Gruppen und Vereinigungen wie der "Identitären Bewegung" rechnet der Verfassungsschutz rund 160 Menschen zu. Hinzu kommen etwa 190 Rechtsextremisten, die nicht strukturell gebunden sind, zum Beispiel aus der Skinhead-Subkultur.

