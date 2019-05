00:32 Uhr

Hilfsbereite Menschen

Der Erlös aus der Tombola auf dem Allgäuer Presseball geht an die Kartei der Not

Für die Gäste des traditionsreichen Allgäuer Presseballs war es wieder eine Selbstverständlichkeit zu spenden. Das betont Markus Brehm. Der Geschäftsführer des Allgäuer Zeitungsverlags in Kempten konnte jetzt 23721,03 Euro an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, übergeben. Das Geld kommt – wie immer – Menschen in der Region zugute, die unverschuldet in Not geraten sind und dringend Unterstützung benötigen.

Ellinor Scherer, die Kuratoriumsvorsitzende der Kartei der Not, bedankte sich herzlich für die großartige Spende. Ihr ist es eine Herzensangelegenheit, mit der Stiftung hilfsbedürftigen Menschen jeden Alters unter die Arme zu greifen, damit sie wieder ein Licht am Ende des Tunnels sehen. Oft sind es Erkrankungen, Unfälle oder andere Schicksalsschläge, die Menschen in schwierige Lebenslagen bringen. Das Leserhilfswerk der Augsburger Allgemeinen und des Allgäuer Zeitungsverlags versucht dann, schnell und unbürokratisch zu helfen.

Die vielen Gäste des Allgäuer Presseballs unterstützten die Arbeit der Kartei der Not kräftig: Die Lose für die Tombola, bei der es Preise im Wert von über 100000 Euro zu gewinnen gab, waren nach kurzer Zeit ausverkauft. „Ein ganz herzliches Dankeschön gilt vor allem den Spendern für die Tombola“, sagt Markus Brehm. „Ohne ihren Einsatz wären die tollen Preise nicht möglich gewesen.“ (AZ)

