12:31 Uhr

Hitzewarnung: Hier wird es in Bayern richtig heiß

Der Deutsche Wetterdienst hat eine Hitzewarnung für die Region und weitere Teile von Bayern herausgegeben. Das können Sie tun, um die Hitze gut zu überstehen.

Bisher war der Sommer ja eher durchwachsen. Sonnige, warme Tage wechselten sich mit kühleren, regnerischen Tagen ab. Am Freitag soll es dafür aber umso heißer werden: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gab für diesen Tag eine amtliche Hitzewarnung heraus. Er erwartet je nach Region Temperaturen von 28 bis 35 Grad in Bayern. Der DWD warnt vor einer starken Wärmebelastung vor allem in weiten Teilen Schwabens und Oberbayerns.

Auch am Samstag soll es in Bayern weiterhin heiß bleiben: Der DWD sagt hochsommerliche 31 bis 36 Grad voraus. Allerdings kann zeitweise ein mäßiger, frischer Wind wehen. Im Westen Bayerns und an den Alpen kann es zu Schauern und Gewitter kommen.

Hitzewarnung für Bayern: Diese Landkreise sind betroffen

Für diese Landkreise und kreisfreien Städte in Bayern besteht für Freitag von 11 bis 19 Uhr die amtliche Warnung vor Hitze (Stand: 30. Juli, 12 Uhr):

Kreis Aichach-Friedberg

Kreis Altötting

Kreis und Stadt Augsburg

Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen

Kreis Berchtesgadener Land

Kreis Dachau

Kreis Dillingen a.d. Donau

Kreis Donau-Ries

Kreis Ebersberg

Kreis Erding

Kreis Freising

Kreis Fürstenfeldbruck

Kreis Garmisch-Partenkirchen

Kreis Günzburg

Stadt Ingolstadt

Stadt Kempten (Allgäu)

Kreis Landsberg am Lech

Kreis Lindau

Stadt Memmingen

Kreis Miesbach

Kreis Mühldorf a. Inn

Kreis und Stadt München

Kreis Neuburg-Schrobenhausen

Kreis Neu-Ulm

Kreis Oberallgäu

Kreis Ostallgäu

Kreis Pfaffenhofen a.d. Ilm

Kreis und Stadt Rosenheim

Kreis Starnberg

Kreis Traunstein

Kreis Unterallgäu

Kreis Weilheim-Schongau

Hitze in Bayern: Das rät der DWD

Der DWD empfiehlt, während einer Hitzewelle drei Grundregeln zu beachten. Zum einen sollte Hitze vermieden werden - das heißt konkret: Direkte Sonne meiden, nicht nachmittags, also wenn die Hitzebelastung am größten ist, nach draußen gehen und körperliche Aktivität im Freien auf die frühen Morgenstunden verlegen. Zum anderen sollte die Wohnung kühl gehalten werden - zum Beispiel indem man nur lüftet, wenn es draußen kühler ist als drinnen und indem man direkte Sonneneinstrahlung in die Wohnung vermeidet.

Außerdem empfiehlt der DWD, den Körper kühl zu halten - zum Beispiel durch das Tragen heller, luftiger Kleidung und einer Kopfbedeckung. Außerdem sollte man auf eine ausreichende Flüssigkeits- und Elektrolytzufuhr achten.

Warnung vor Hitze: Wann warnt der DWD vor starker Wärmebelastung?

Der DWD warnt vor einer starken Wärmebelastung, wenn die gefühlte Temperatur an zwei Tagen in Folge über 32 Grad beträgt und zusätzlich nachts nur eine geringe Abkühlung erfolgt. (aku)

Themen folgen