"Hochgradig rassistisch": Wie bundesweit über den Fall Sener Sahin diskutiert wird

Plus Die CSU ist nicht bereit für einen Muslim als Bürgermeister? Der Fall aus Wallerstein hat bundesweit für Aufsehen gesorgt. Hier finden Sie Pressestimmen und Kommentare.

Über die kleine Marktgemeinde im Landkreis Donau-Ries wird seit einigen Tagen deutschlandweit gesprochen. Dort ist Sener Sahin als Bürgermeisterkandidat der CSU zurückgetreten. Teile des CSU-Ortsvereins konnten nicht akzeptieren, dass ein Mann muslimischen Glaubens für die Christsozialen ins Rennen gehen sollte. Sie gaben sich große Mühe, die Kandidatur zu verhindern. Letztendlich zog der in Nördlingen geborene Sahin seine Kandidatur zurück. Der Fall sorgt bundesweit für Schlagzeilen und Reaktionen in den Sozialen Medien. Hier finden Sie die Pressestimmen und Kommentare.

Wallerstein: So kommentieren die Redaktionen den Fall Sahin

Die Welt: "Wer Religion und Politik in einen Topf wirft, der tut es den Islamisten gleich – und trägt dazu bei, dass Menschen wie Sener Sahin nicht Bürgermeister werden können. […] Ob Sahin ein guter Bürgermeister geworden wäre, wissen wir nicht. Aber er muss die gleiche Chance haben, sich zu beweisen, wie jeder andere Bürger der Bundesrepublik."

Frankfurter Rundschau : "Ein muslimischer CSU-Bürgermeisterkandidat muss aufgrund scharfen Widerstands wegen seiner Religion seine Bewerbung zurückziehen. Das ist hochgradig rassistisch. [...] Man ersetze in der gesamten Debatte mal das Wort 'Muslim' durch 'Jude'. Und sage dann einmal laut: 'Ein jüdischer CSU-Bürgermeisterkandidat muss aufgrund scharfen Widerstands wegen seiner Religion seine Bewerbung zurückziehen.' So muss eigentlich jedem klar werden, in welchem Bereich sich da bewegt wird."

CSU-Parteispitze zeigt sich bedauernd

Auch innerhalb der Partei gab es Reaktionen, so sagte etwa der CSU-Ehrenvorsitzende Theo Waigel unserer Redaktion: "Gerade in einer Zeit, in der ein Dialog zwischen den Weltreligionen so dringend nötig ist, darf so etwas nicht passieren." Er verwies darauf, dass selbst an den Oberammergauer Passionsspielen Muslime teilnehmen. "Dann muss das doch in der CSU auch möglich sein."

Die Parteispitze drückte ihr Bedauern über Sahins Rücktritt aus. Ministerpräsident Markus Söder sagte am Rande der CSU-Klausurtagung in Seeon: "Wer sich zu den Grundsätzen der CSU bekannt hat, der sollte auch ein guter Kandidat sein." Generalsekretär Markus Blume hatte zuvor noch versucht, Sahin umzustimmen, allerdings ohne Erfolg. Der schwäbische Bezirkschef Markus Ferber betonte: "Die CSU ist keine Partei von Katholiken und Protestanten, sondern eine werteorientierte Partei. Und ein Moslem kann genauso unsere Werte teilen wie ein Christ."

Auch auf Twitter meldeten sich einige Politiker zu Wort. Der deutsch-türkische Grünen-Bundestagsabgeordnete Danyal Bayaz erklärte seine Sicht der Dinge in einem zwölfteiligen Thread. Er schrieb, es sei "nicht nur ein Schlag ins Gesicht von Herrn Sahin, sondern von Millionen Andersgläubigen, die sich tagtäglich haupt- oder ehrenamtlich für unseren sozialen Zusammenhalt einsetzen."

Konstantin Kuhle, der innenpolitische Sprecher der FDP im Bundestag, schrieb: "Wenn solchen Menschen eine Kandidatur versagt wird, können wir uns die gesamte Debatte über Integration sparen."

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Matthias Hauer lobte die Reaktionen aus der CSU-Spitze. Er schrieb: "Die #CDU + #CSU sind starke Volksparteien der Mitte - und das C schließt niemanden aus." (jako)

