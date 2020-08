vor 1 Min.

Hochsommer in Bayern: Am Wochenende wird es bis zu 35 Grad heiß

In den kommenden Tagen gibt es in der Region viel Sonne.

Nach der Abkühlung der vergangenen Tage bleibt es nun länger sommerlich und warm. Die Temperaturen steigen auf über 30 Grad.

Auf viel Sonne und hochsommerlich heiße Temperaturen können sich die die Menschen in Augsburg und der Region in den kommenden Tagen freuen. Am Freitag bleibt das Thermometer in der Region zwar noch unter 30 Grad, das könnte sich aber schon am Wochenende ändern.

Tipps bei Hitze von Meteorologe Dominik Jung 1 / 10 Zurück Vorwärts Den Tag im Einkaufszentrum verbringen, denn die haben meist eine Klimaanlage!

Leichte Kost zu sich nehmen und keine fettigen Sachen.

In der Sonne eine Kopfbedeckung tragen!

Wer nicht auf seinen Outdoor- Sport verzichten möchte, der sollte seine Aktivitäten in die frühen Morgenstunden legen, dann ist es am kühlsten! Bitte nicht am Abend joggen gehen, denn dann ist es noch sehr heiß. Die Höchstwerte werden derzeit erst zwischen 17 und 18 Uhr erreicht!

Wohnungen morgens ganz früh durchlüften, dann die Rollläden runter- sofern man welche hat!

Viel trinken ist bei hohen Temperaturen wichtig.

Im Freibad oder am Badesee Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor benutzen.

Wenn man im Freibad oder am Badesee ist, nicht aus der prallen Sonne heraus mit heißem Körper ins Wasser springen. Den Körper langsam an das kühle Nass gewöhnen!

Die pralle Mittagssonne meiden. Gerade in mitten in der Sonne ist es oftmals noch sehr viel heißer!

Darauf achten, dass auch alte Menschen und Kinder viel trinken!

In der Nacht zum Samstag bleibt der Himmel klar, die Temperaturen sind mit Werten um die 15 Grad mild. Am Samstag sagen die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für Augsburg Spitzenwerte von bis zu 31 Grad voraus. In Franken sind sogar Temperaturen von 35 Grad drin. Auch die Nacht zum Sonntag bleibt mit rund 14 Grad deutlich zweistellig und mild.

Wetter in Augsburg: Auch in der neuen Woche bleibt es warm

Ein unverändertes Bild am Sonntag: Bis zu 31 Grad sind für Augsburg und die Region gemeldet. Am Nachmittag können sich vereinzelte Wolken bilden. Ein Hindernis für die Sonne stellen diese aber nicht dar. Am Untermain klettern die Temperaturen sogar in Richtung der 40-Grad-Marke. Einige werden sich dann wohl wieder vor den Ventilator flüchten.

Die neue Woche beginnt laut den Meteorologen dann, wie die alte endet: mit viel Sonne. Auch für Montag sind für Augsburg und die Region 30 Grad und mehr vorhergesagt. Daran wird sich wohl auch bis zur Wochenmitte erst einmal nichts ändern, vermuten die Experten. (AZ)

