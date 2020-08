vor 17 Min.

Hochwasser: A 8 überflutet - und die Nebenstrecken auch

Die Autobahn 8 ist kurz vor Traunstein wegen des Hochwassers komplett gesperrt. Das Problem: Die meisten Nebenstrecken sind auch überflutet.

Hinweis: Dies ist ein Artikel aus dem Jahr 2013. Informationen zur überfluteten A8 am 4. August 2020 finden Sie hier: Hochwasser im Kreis Rosenheim: A8 wegen Überschwemmung gesperrt.

Das Hochwasser trifft nicht nur Anwohner, sondern auch die Lkw-und Autofahrer auf der Autobahn 8 München-Salzburg. Die A8 ist nämlich seit Sonntag teilweise komplett wegen Hochwasser gesperrt. Zwischen Bernau und Bergen kurz vor Traunstein ist die A8 wegen Überflutung in beiden Richtungen total gesperrt, wie die Verkehrsmeldestelle der Polizei in Rosenheim am Montag berichtete.

Nebenstrecken der Autobahn 8 auch überflutet

Ein weiteres großes Problem ist, dass die meisten Nebenstrecken überflutet sind. Die betroffenen Autofahrer auf der Autobahn 8 finden also keine Umleitungsempfehlungen. Die Polizei hat nur einen Hinweis parat: "Richtung Österreich und Italien umfahren Sie bitte großräumig die Chiemseeregion über andere Autobahnen." Zudem bittet die Polizei Autofahrer, ihre Fahrten auf ein absolut notwendiges Minimum zu beschränken.

Auch Tauernautobahn A 10 gesperrt

Derzeit sei es nach Angaben der Polizei auch nicht möglich konkrete Umleitungsstrecken zu empfehlen, da beispielsweise auch die Tauernautobahn (A10) im österreichischen Kärnten wegen Erdrutsch total gesperrt ist.

Die Sperrung der Autobahn 8 wird voraussichtlich mindestens bis Donnerstag dauern, weil die Fahrbahnen der A8 beschädigt sind.

A8-Lkw-Fahrverbot wegen Hochwasser zum Teil aufgehoben

Eine kleine gute Nachricht gibt es jedoch: Das am Sonntagabend von der Regierung von Oberbayern erlassene Lkw-Fahrverbot für die Autobahn München-Salzburg wurde am Montag teils aufgehoben. Dennoch ist die vom Schwerlastverkehr stark frequentierte Fernstraße derzeit zwischen Rosenheim und Traunstein auf einer Länge von rund 40 Kilometern kaum zu benutzen.

Zwischen der Anschlussstelle Bernau a. Chiemsee und dem Inntaldreieck bei Rosenheim ist die A8 in Richtung München für den Schwerlastverkehr gesperrt. dpa/ina

Wir berichten über das Hochwasser in Bayern ständig aktuell in unserem Liveticker.

