Hochwasser-Alarm in der Region: Erste Keller laufen voll

Dauerregen im Allgäu: Die Flusspegel wie die Ostrach steigen an. Der DWD warnt in zahlreichen Landkreisen in Süddeutschland vor Unwettern und Überschwemmungen.

Heftige Regenfälle sorgen in Bayern für steigende Pegel und Einsätze von Polizei und Feuerwehr. Wo in der Region aktuell Hochwasser-Gefahr herrscht.

Tief "Axel" beschert Bayern seit der Nacht auf Dienstag extreme Regenfälle. Besonders heftig fallen die Wassermengen im Alpenraum aus. In Südbayern seien bis zu neun Liter Regen pro Stunde gefallen, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Dienstagmorgen. Bis zum Mittwochmorgen muss weiterhin mit heftigen Regenfällen gerechnet werden. Deshalb droht in vielen Orten nun auch Hochwassergefahr. Welche Orte in der Region Schwaben betroffen sind.

An diesen Orten in der Region warnt der DWD vor extremen Unwetter

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Dienstagmorgen Unwetterwarnungen für fast ganz Bayern herausgegeben. In unserer Region sind folgende Landkreise und Städte von extremem Unwetter der Stufe 4 betroffen:

Lindau

Oberallgäu

Ostallgäu

Neu-Ulm

Unterallgäu

Landsberg am Lech

Memmingen

Kaufbeuren

Unwetterwarnungen der Stufe 3 liegen für folgende Städte und Landkreise in unserer Region vor:

Stadt Augsburg

Landkreis Augsburg

Günzburg

Aichach-Friedberg

Dillingen

Donau-Ries

Neuburg-Schrobenhausen

Vorabinformation Unwetter: Vorabinformationen gibt der DWD heraus, wenn eine Region generell mit Unwettern rechnen muss. Zu diesem Zeitpunkt lassen sich Gewitter noch nicht räumlich und zeitlich eingrenzen. Einige vorgewarnte Gebiete könnten also auch trocken bleiben. Die Vorwarnung gilt für eine Zeit von zwei bis drei Stunden im Voraus.

Stufe 1 (gelb), Wetterwarnung: Ab Warnstufe 1 können Meteorologen das Gewittergebiet räumlich und zeitlich besser eingrenzen. Auf der Karte werden Gebiete gelb markiert, in denen man mit Gewittern und Windböen rechnen muss. Die ersten beiden Stufen zählen noch zu den Wetterwarnungen. Ab Stufe 3 spricht der DWD von Unwetterwarnungen.

Stufe 2 (orange) Warnung vor markantem Wetter: In die zweite Stufe fallen alle Wetterlagen mit starkem Gewitter, Windböen, Starkregen und Dauerregen. Es können vereinzelt oder örtlich Schäden auftreten.

Stufe 3 (rot), Unwetterwarnung: Stufe rot ist erreicht, wenn golfballgroßer Hagel oder Regen von über 25 Liter pro Stunde erwartet wird. Der DWD empfiehlt ab dieser Stufe, Aufenthalte im Freien zu meiden und sich über die Wetterentwicklung zu informieren.

Stufe 4 (violett), Warnung vor extremem Unwetter: Die letzte Warnstufe beschreibt Unwetter, durch die lebensbedrohliche Situationen und große Schäden entstehen können. Diese Zellen können sich sehr schnell entwickeln.

Hitze- oder UV-Warnung: Die erwartete Wetterlage bringt in den nächsten Tagen hohe Temperaturen, relativ hohe Luftfeuchtigkeit, geringe Windbewegung und intensive kurz- und langwellige Sonneneinstrahlung (Hitzewarnung). Die erwartete Wetterlage bringt eine erhöhte UV-Intensität (UV-Warnungen).

Hochwasser in Bayern: In diesen Orten treten Bäche über die Ufer

In vielen Landkreisen vor allem in Alpennähe herrscht Hochwasser-Gefahr. Bei vielen Anwohnern wecken die heftigen Regenfälle böse Erinnerungen an das Pfingsthochwasser von 1999. Ob dieses Mal wieder Gefahr droht, sagt eine Expertin auf Anfrage.

Für diese Orte und Landkreise in Bayern liegen aktuell Hochwasser-Warnungen der Meldestufe 3 vor. Das bedeutet, dass dort Überschwemmungen auch in bebauten Gebieten drohen:

Weilheim-Schongau

Garmisch-Partenkirchen

Bad Tölz-Wolfratshausen

Stadt und Landkreis Rosenheim

Stadt und Landkreis Landshut

Kelheim

So ist die Lage in den Hochwasser-Gebieten in unserer Region: Hier liegt in allen Landkreisen die Meldestufe 2 vor. Das bedeutet, dass dort Ausuferungen und Überschwemmungen um die Flüsse und Bäche herum drohen.

Im Landkreis Landsberg steigen die Pegel von Bächen und Flüssen. Vereinzelt können Wiesen das Wasser nicht mehr aufnehmen. Erste Keller laufen voll, auch Bäche treten über die Ufer.

Unwetter in Bayern: Tief Axel sorgt für Chaos im Bahnverkehr

Starkregen hatte schon am Montagnachmittag für Stau auf der B17 gesorgt. Weil ein Gulli verstopft war, floß das Wasser nahe der Ausfahrt zum Nestackerweg nicht mehr richtig ab. Die Feuerwehr rückte an, suchte nach dem Gulli und öffnete ihn. Allerdings staute sich der Verkehr in beide Richtungen. Zeitweise reichte der Rückstau bis zur Autobahn A8 und bis zur Messe.

Zu flächendeckenden Großeinsätzen kam es nach ersten Mitteilungen der Behörden nicht. In mehreren Gemeinden seien Keller vollgelaufen oder Straßen vorübergehend gesperrt gewesen, teilte die Polizei mit. Auch Einschränkungen im Bahnverkehr gibt es wetterbedingt seit Montagabend.

Die Bahnstrecke Lindau-Kempten ist derzeit auf dem Streckenabschnitt zwischen Lindau und Kempten gesperrt. Die Züge aus Kempten verkehren bis Hergatz und enden dort. Die Bahn richtet einen Schienenersatzverkehr ein.

Auf der Bahnstrecke Augsburg-Ulm kam es am Dienstagmorgen zu einer wetterbedingten Störung. Deshalb fuhren zeitweise keine Züge zwischen Dinkelscherben und Burgau.

Auch die Bahnstrecke München-Garmisch-Partenkirchen ist von einer wetterbedingten Störungen betroffen. Die Loisach ist über die Ufer getreten und hat Felder, aber auch Teile der Bahnstrecke überflutet. Zwischen Murnau und Garmisch-Partenkirchen ist die Bahnstrecke komplett gesperrt. Die Bahn hat einen Schienenersatzverkehr zwischen den Bahnhöfen eingerichtet.

Wasser eines über die Ufer getretenen kleinen Baches bei Aitrang überschwemmt ein Brücke. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa

Hochwasser im Allgäu: Wangen setzt Hochwasser-Einsatzplan in Kraft

Im Allgäu ordneten die Behörden den Aufbau einer Hochwasserschutzwand an, daraufhin musste die Bahn zwischen Kempten und Immenstadt eine Bahnstrecke sperren. Wann die Sperrung aufgehoben werden konnte, war am Dienstagmorgen noch nicht absehbar. Auch die Bahnstrecke zwischen Immenstadt und Oberstdorf ist am Dienstag gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr steht für Reisende zur Verfügung.

Die Stadt Wangen im baden-württembergischen Allgäu löste in der Nacht Hochwasseralarm aus. Der Fluss Obere Argen, der durch die Stadt fließt, habe den Auslösepegel für den Alarm von 2,30 Metern um 1.30 Uhr überschritten, sagte ein Stadtsprecher. Am frühen Dienstagmorgen stand das Wasser bei 2,70 Metern. Ab einem Wasserpegel von etwa 2,80 Meter würde der Fluss großflächig über die Ufer treten. Die Behörden setzten einen Hochwasser-Einsatzplan in Kraft, verteilten Sandsäcke und richteten ein Bürgertelefon sowie einen Liveticker ein. (dpa/AZ)

