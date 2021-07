Ein Todesfall bei Hochwasser in Oberbayern – Landkreis erwartet weitere Regenschauer

Sintflutartige Regenfälle im Berchtesgadener Land lassen Flüsse anschwellen. Straßen werden überflutet, Hänge rutschen ab. Das ist die aktuelle Lage in Oberbayern.

Überflutete Straßen, Erdrutsche und evakuierte Häuser - nach starkem Regen rief Landrat Bernhard Kern am Samstagabend für den Landkreis Berchtesgadener Land in Oberbayern den Katastrophenfall aus. Bislang ist eine Person wegen des Hochwassers ums Leben gekommen. Ob das zweite Todesopfer wegen der Naturkatastrophe ums Leben kam, ist noch nicht gesichert. Im Moment sei die Tendenz, dass der zweite Todesfall nichts mit dem Hochwasser zu tun habe, sagte eine Sprecherin des Landkreises auf Nachfrage unserer Redaktion.

Seit Samstagabend sind mehr als 500 Einsatzkräfte im Dauereinsatz. Im Moment sei die Lage wieder etwas entspannter, sagte eine Sprecherin des Landkreises. Zwischen 10 und 12 Uhr werde in der Region nochmals ein Schauer erwartet. "Wir warten jetzt ab."

Insgesamt wurden wegen der Hochwasser in der Region Berchtesgadener Land 130 Personen evakuiert

Betroffen seien vor allem die Orte Berchtesgaden und Bischofswiesen im äußersten Südosten Bayerns. Dort schoss das Wasser aus den Bergen, gleichzeitig stiegen die Pegelstände des Flusses Ache an. Wegen abrutschender Hänge seien schon gestern Abend einzelne Häuser geräumt worden. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, Keller zu verlassen und die Straßen zu meiden. Am Sonntagvormittag wurden laut Landrat Bernhard Kern (CSU) insgesamt 130 Personen evakuiert, 80 davon alleine in der Gemeinde Schönau.

Am frühen Samstagnachmittag setzte der Starkregen ein. Um 20 Uhr waren bereits die ersten Straßen überflutet. Um 22.22 Uhr rief der Landkreis den Katastrophenfall aus.

Rekord-Pegelstände an der Ache: 3,75 Meter wurden dort am Samstagabend gemessen. Foto: Kilian Pfeiffer, dpa

Bis wann der Katastrophenfall bestehen bleibt, sei momentan noch nicht abzusehen, sagte Landrat Bernhard Kern am Sonntagvormittag auf einer Pressekonferenz. "Probleme macht aktuell noch die weitere Wetterentwicklung." Die Pegel der Bäche und Flüsse in der Region hätten die Stände des Hochwassers von 2013 überschritten. Bis 22 Uhr lagen sie schon bei etwa 3,75 Metern. Bilder zeigen reißende Fluten in den Straßen. Menschen stehen knietief im Wasser.

Der Landrat sprach den Hinterbliebenen der zwei Verstorbenen sein Beileid aus. Außerdem bedankte er sich bei den Hilfskräften für ihren Einsatz.

Das Handynetz in der Region um Berchtesgaden bleibt stabil

Anders als im Westen Deutschlands ist das Handynetz stabil. Die Freiwillige Feuerwehr Berchtesgaden kommuniziert via Facebook mit den Opfern. Die Einsatzkräfte empfehlen, sich eine Warn-App für das Smartphone zu installieren. Auch in der Nacht nutzte die Feuerwehr das Soziale Netzwerk für die Kommunikation. Laut eigener Angabe musste die Feuerwehr Berchtesgaden ihre Einsätze in der Nacht von Samstag auf Sonntag priorisieren. Selbst ihr Gerätehause mussten sie ausgepumpen. In den Kommentarspalten bedanken sich viele Facebook-Nutzerinnen und - Nutzer für den Einsatz der Rettungskräfte.

Hallein bei Salzburg ebenfalls überflutet

Auch das österreichische Hallein bei Salzburg wurde nach sintflutartigen Regenfällen überflutet. Ein Bach war am Abend nach Polizeiangaben zu einem reißenden Strom angeschwollen. Einsatzkräfte bargen mit Booten und Lastwagen Menschen, die in ihren Häusern eingeschlossen waren. Nach Angaben der Feuerwehr lagen am späten Abend keine Meldungen über Vermisste, Verletzte oder gar Tote vor.

Das Wasser floss laut Behörden am späten Abend teilweise wieder ab. Dennoch bleibe die Lage in der 22.000-Einwohner-Stadt angesichts möglicher neuer Regenfälle angespannt. (ande, joni, dpa)