Hochwasser, Orkanböen und Lawinengefahr: DWD warnt vor Unwettern

Wasser quillt aus einem Kanal an einer teilweise überfluteten Straße. Aufgrund von starken Regenfällen wird in Bayern gebietsweise Hochwasser erwartet.

Dauerregen und Stürme sorgen für Unwetterwarnungen. Gebietsweise kann es zu Überschwemmungen kommen. In den Alpen gibt es eine erhebliche Lawinengefahr.

Wegen starken Regenfällen gab es zum Wochenstart in Bayern Hochwasser- und Unwetterwarnungen. In Südbayern und im Bayerischen Wald war mit überschwemmten Kellern und gesperrten Straßen zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montagmittag in München mitteilte. In exponierten Lagen könne es wegen des vielen Wassers zu Erdrutschen kommen, hieß es. Zwischen 90 und 140 Liter sollte es laut DWD bis Dienstagmorgen in den Staulagen des Bayerischen Waldes und den Alpen regnen.

Hochwasser: Bahnstrecke Kempten-Immenstadt gesperrt

Besonders betroffen war das Oberallgäu: Die Bahnstrecke zwischen Kempten und Immenstadt wurde am Montag gesperrt, um eine Hochwasserschutzwand an der Iller zu errichten. Fahrgäste mussten auf Busse umsteigen. Frühestens Dienstagmittag sollte die Strecke nach Angaben der Deutschen Bahn wieder befahrbar sein. Auch zwischen Immenstadt und Oberstdorf gab es wegen Hochwasserwarnungen Gleissperrungen.

Durch den anhaltenden Regen und die gleichzeitige Schneeschmelze war im Bereich der Iller in Kempten und Sonthofen (Landkreis Oberallgäu) mit deutlich steigenden Wasserständen zu rechnen. Für die Abend- und Nachtstunden zum Dienstag erwartete der Hochwassernachrichtendienst Bayern die Warnstufe drei von vier. Damit könnten überschwemmte Grundstücke, Keller und gesperrte Straßen möglich sein.

Die Pegelstände im niederbayerischen Kelheim und im oberbayerischen Neuburg an der Donau (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) sollten den Angaben nach am Dienstag vermutlich ebenfalls die Meldestufe drei überschreiten. Auch die Wasserstände in Franken sollen steigen. Betroffen sind laut Hochwassernachrichtendienst vor allem Gebiete im Frankenwald und Fichtelgebirge sowie der Weiße Main in der Gemeinde Ködnitz (Landkreis Kulmbach).

Erhöhte Lawinengefahr in den bayerischen Alpen

In den bayerischen Alpen wurde indes erhöhte Lawinengefahr gemeldet. Der Lawinenwarndienst rief in mehreren bayerischen Gebieten die Warnstufe drei von fünf aus, was eine "erhebliche Lawinengefahr" bedeutet.

Der Deutsche Wetterdienst warnte zudem vor schweren Sturm- und Orkanböen in der Nacht zum Dienstag. Betroffen seien vor allem die Regierungsbezirke Schwaben, Oberbayern, Niederbayern und die Oberpfalz. In exponierten Lagen und in Berggebieten musste mit Orkanböen von über 120 Kilometer pro Stunde gerechnet werden. In der Nacht zum Dienstag könnte diese Windstärke auch im Tiefland auftreten.

Ein Aufenthalt im Freien sei daher unter Vorsicht zu genießen: Bäume könnten laut DWD entwurzelt werden und Äste oder Dachziegel herabstürzen. Gegenstände im Freien sollten möglichst gesichert werden. Die Warnung gilt bis Dienstagvormittag, 9.00 Uhr. (dpa)

